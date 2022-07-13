Son dakika haber! Operasyonlara "daima hazır" olan komandolar "dosta güven, düşmana korku" veriyor - Son Dakika
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Son dakika haber! Operasyonlara "daima hazır" olan komandolar "dosta güven, düşmana korku" veriyor

13.07.2022 11:10

Son dakika haberleri: Görev için "daima hazır" parolasıyla hareket eden Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Dumlu Jandarma Bölük Komutanlığında görevli komandolar, başarılı terör operasyonlarıyla "dosta güven, düşmana korku" veriyor.

Görev için "daima hazır" parolasıyla hareket eden Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Dumlu Jandarma Bölük Komutanlığında görevli komandolar, başarılı terör operasyonlarıyla "dosta güven, düşmana korku" veriyor.

Türkiye'nin huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan teröristlere nefes aldırmayan komandolar, terör örgütlerinin olası eylem ve faaliyetlerini önlemek amacıyla arazide gece gündüz, yaz kış, yağmur, kar ve çamur demeden görev yapıyor.

Her türlü olumsuz hava ve arazi koşullarına rağmen haftalarca Erzurum kırsalında kalan komandolar, zaman zaman bölgedeki illerde yapılan terör operasyonlarına da destek veriyor.

"Daima göreve hazır" olmak için güne sabah sporuyla başlayan komandolar, ardından kamuflajları giyip silahlarını kuşanarak görev için komutanlarının vereceği emirleri bekliyor.

Operasyon öncesi toplantı yapıp göreve gidecekleri araziyi inceliyorlar

Bölük komutanlığı binasındaki toplantı salonunda gelen ihbar ve istihbarat bilgilerini değerlendiren ve krokiler üzerinde göreve gidecekleri araziyi inceleyen timler, daha sonra zırhlı araçlarla araziye çıkıyor.

Sıcak havada arazide yürüyerek iz takibi yapan timler, sorumluluk alanlarındaki kırsalda "ara bul, yok et" stratejisiyle terör örgütü mensuplarına yönelik başarılı operasyonlar düzenliyor.

Sarp kayalık ve ormanlık alanlar gibi zorlu araziye rağmen görevini kararlılıkla sürdüren komandolar, yer yer 3 bin rakıma kadar didik didik taradıkları bölgede teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınakları bir bir bulup imha ediyor.

Olası terör ve benzeri olaylara karşı teyakkuzda olan komandolar, eğitim ve tatbikatlarla da zorlu görevlere hazırlık yapıyor.

Komandoların nefes kesen tatbikatları gerçeği aratmıyor

Komandolar, kent kırsalında yaptıkları bir tatbikatta senaryo gereği teröristlerin mağarada saklandığını belirledi.

Operasyonun gerçekleştirileceği araziyi bölük binasında inceleyip hazırlıklarını yapan komandolar, zırhlı araçlarla gidecekleri konuma yakın bir yere intikal etti.

Zorlu arazi şartlarında 3 farklı yürüyüş tekniğiyle ilerleyen tim, dereden geçerek belirlenen mağaraya kontrollü şekilde yaklaştı.

Çevrede güvenlik önlemleri alarak mağaranın etrafını saran komandolar, dron ile alanda inceleme yaptı.

Mağaradaki örgüt mensuplarına "teslim ol" çağrısı yapan ekipler, teröristlerin teslim olmaması üzerine sis bombası atarak mağaraya iki koldan yaklaştı.

Senaryo gereği ateş ederek 2 teröristi ölü ele geçiren komandolar, daha sonra kayalık alanda "Komando Andı"nı okuyarak tatbikatı tamamladı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Operasyonlara 'daima hazır' olan komandolar 'dosta güven, düşmana korku' veriyor - Son Dakika

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