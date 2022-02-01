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Operasyonlarda ele geçirilen 3 bin yıllık tarihi eserler Kars'ta görücüye çıktı - Son Dakika

Operasyonlarda ele geçirilen 3 bin yıllık tarihi eserler Kars'ta görücüye çıktı

01.02.2022 13:56
Operasyonlarda ele geçirilen 3 bin yıllık tarihi eserler Kars'ta görücüye çıktı

Güvenlik güçlerinin Ağrı'da 2015'te gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirdiği 88 eserden 10'u Kars Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Güvenlik güçlerinin Ağrı'da 2015'te gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirdiği 88 eserden 10'u Kars Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Müzede iki ay sergilenecek 3 bin yıllık eserler arasında Urartular'a ait kaburga gövdeli kaplar, dini ritüellerde kullanılan gümüş ve bronz situla, at alınlığı ve göğüslük ile yuvarlak formlu metal aksam yer alıyor.

Müze Müdürü Yavuz Çetin, gazetecilere, Urartular'ın, milattan önce 9 ve 6. yüzyıllar arasında Van merkezli kurulan bir krallık olduğunu söyledi.

Urartular'ın Doğu Anadolu Bölgesi, Kuzeybatı, İran ve bugünkü Ermenistan topraklarında geniş bir krallık kurduğunu ifade eden Çetin, "Eski, yakın doğu uygarlıkları içerisinde Urartular, bronz metal madenciliğinde ileri bir safhadadırlar ve birçok bronz Urartu eserleri gerek arkeolojik kazılarda gerekse kültür varlığı taşıma işlemlerinde bölgede müzelere getirilmiştir." dedi.

Kars Müzesi deposundaki 88 eserden 10'unun ziyaretçiyle buluştuğunu ifade eden Çetin, şöyle konuştu:

"İlk grup olan Urartular eserlerimizden gümüş kaburga gövdeli kaplar, gümüş ve altın işlemeli situla var. Situla, dinsel törenlerde kullanılan kaplardır. Yine sergide pektoral dediğimiz göğüslük ve at alınlığı var. Bunlar savaş atlarına Urartuların yerleştirmiş oldukları metal eserlerdir. Sergimizin amacı özellikle bu dönemlerde şehrimize yoğun gelen ziyaretçilerimizin depomuzda ne tür eserlerimizin olduğunu, sadece daimi olan sergiler dışında geçici olan sergilerimizi de görerek bu bölgenin ne kadar zengin bir kültürel varlığa sahip olduğunu göstermektir."

Çetin, ziyaretçi sayılarına da değinerek, "2021 yılı içerisinde müzemizi tabii ara ara dönemlerle pandemi nedeniyle kapatılmasına rağmen 8 bin 500 kişi ziyaret etti. Ancak 2022 yılı Ocak ayı itibariyle bu sayı 2 bin 300 kişiye çıkmıştır. Bu sayının katlanarak daha da artacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Turist rehberi Ahmet Kurt da eserlerin bölgenin tanıtımına katkı sunacağını anlattı.

Operasyonlarda ele geçirilen 3 bin yıllık tarihi eserler Kars'ta görücüye çıktı
Operasyonlarda ele geçirilen 3 bin yıllık tarihi eserler Kars'ta görücüye çıktı
Operasyonlarda ele geçirilen 3 bin yıllık tarihi eserler Kars'ta görücüye çıktı
Operasyonlarda ele geçirilen 3 bin yıllık tarihi eserler Kars'ta görücüye çıktı

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Arkeoloji Müzesi, Metal, Ağrı, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Operasyonlarda ele geçirilen 3 bin yıllık tarihi eserler Kars'ta görücüye çıktı - Son Dakika


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