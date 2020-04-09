Operasyonlarda gözaltına alınan 192 kişi hakkında adli, 124 kişi hakkında idari işlem yapıldı, 6... - Son Dakika

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Operasyonlarda gözaltına alınan 192 kişi hakkında adli, 124 kişi hakkında idari işlem yapıldı, 6...
6 saat önce
Operasyonlarda gözaltına alınan 192 kişi hakkında adli, 124 kişi hakkında idari işlem yapıldı, 6 kişi tutuklandı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 192 kişi hakkında adli, 124 kişi hakkında idari işlem yapıldı, 6 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:08 Kaynak: AA
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