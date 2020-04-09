Operasyonlarda gözaltına alınan 192 kişi hakkında adli, 124 kişi hakkında idari işlem yapıldı, 6... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Operasyonlarda gözaltına alınan 192 kişi hakkında adli, 124 kişi hakkında idari işlem yapıldı, 6... - Son Dakika

Operasyonlarda gözaltına alınan 192 kişi hakkında adli, 124 kişi hakkında idari işlem yapıldı, 6...

6 saat önce

Operasyonlarda gözaltına alınan 192 kişi hakkında adli, 124 kişi hakkında idari işlem yapıldı, 6 kişi tutuklandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 192 kişi hakkında adli, 124 kişi hakkında idari işlem yapıldı, 6..., System.String[]

Operasyonlarda gözaltına alınan 192 kişi hakkında adli, 124 kişi hakkında idari işlem yapıldı, 6 kişi tutuklandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:08 Kaynak: AA

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Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: Operasyonlarda gözaltına alınan 192 kişi hakkında adli, 124 kişi hakkında idari işlem yapıldı, 6... - Son Dakika
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