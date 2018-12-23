Operasyonların Netanyahu'yu Rahatsız Etmesi Manidar"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türk ordusu ve güvenlik güçlerinin, kadın-çocuk ayrımı gözetmeksizin sivil vatandaşlarımıza ve Suriyeli mazlumlara yönelik terör eylemleri gerçekleştiren PKK hedeflerine yönelik düzenlediği operasyonların Netanyahu'yu rahatsız etmesi manidardır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türk ordusu ve güvenlik güçlerinin, kadın-çocuk ayrımı gözetmeksizin sivil vatandaşlarımıza ve Suriyeli mazlumlara yönelik terör eylemleri gerçekleştiren PKK hedeflerine yönelik düzenlediği operasyonların Netanyahu'yu rahatsız etmesi manidardır." ifadesini kullandı.



Çelik, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadelerine tepki gösterdi.



Ömer Çelik, "İsrail'de hakkında yürütülen soruşturmalarda dolandırıcılıkla suçlanan Binyamin Netanyahu, uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor, Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza saldırarak gerçekleri örteceğini zannediyor. Kıbrıs konusunu gündeme getirerek Kuzey Kıbrıs'ta işgalci olduğumuzu söylemiş. Kendisine KKTC'nin yeryüzündeki en meşru davalardan birini temsil eden bir devlet olduğunu ve Türkiye'nin bu meşru davanın kararlı destekçisi ve garantörü olduğunu hatırlatırız." değerlendirmesinde bulundu.



Netanyahu'nun "Türkiye'nin içinde ve dışındaki Kürt köylerindeki kadın ve çocuklara yapılan zulümler" diye bir bahis açtığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:



"Ülkemizdeki herkes birinci sınıf vatandaştır. 'Etnisite ve din temelli ulus devlet anlayışını' savunan Netanyahu bunu anlayamaz. Kendi ülkesinde istemez. Kadın ve çocukları öldüren terör örgütlerine karşı en kararlı mücadeleyi biz veriyoruz. Ayrıca yakın coğrafyamızdaki terör örgütlerinin zulmünden kaçan herkese kucak açanın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye olduğunu unutmasın Netanyahu. Bu coğrafyadan bakınca her şeyi net görüyoruz. Kadın ve çocukları öldüren terör örgütlerine kimlerin destek verdiğini net görüyoruz. Terör örgütleri konusunda kimin hangi sicile sahip olduğunu net görüyoruz."



"Cumhurbaşkanımız zalimleri rahatsız etmeye devam edecek"



"2010 sonrası Türkiye ile ilişkilerinde sarsıntı yaşamasıyla birlikte Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni keşfeden İsrail hükümetinin kendi tarihi ile çelişen bu yönelimi Türkiye tarafından ibretle izlenmektedir." tespitinde bulunan Çelik, şu ifadeleri kullandı:



"Türk Ordusu ve güvenlik güçlerinin, kadın-çocuk ayrımı gözetmeksizin sivil vatandaşlarımıza ve Suriyeli mazlumlara yönelik terör eylemleri gerçekleştiren PKK hedeflerine yönelik düzenlediği operasyonların Netanyahu'yu rahatsız etmesi manidardır. Netanyahu, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına, mazlumlar adına yaptığı uyarılarından çok rahatsız olmuş. Rahatsız olmaya devam edecek, çünkü gerçekler susmayacak. Şunu unutmasın, Cumhurbaşkanımız her cümlesiyle mazlumlara umut olmaya, zalimleri rahatsız etmeye devam edecek. Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti devleti, İsrail'in mazlum Filistin halkına yönelik haksız eylemlerini ve uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalarını her meşru zeminde dile getirmeye, mazlum Filistin halkının sözcüsü olmaya devam edecektir."

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