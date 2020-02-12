Operasyonun Almanya ayağından ilk görüntüler - Son Dakika
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Operasyonun Almanya ayağından ilk görüntüler

7 saat önce

Türk ve Alman polisi, kendilerini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtıp yaşlı Alman vatandaşlarını dolandıran 76 kişiden oluşan suç şebekesine yönelik ortak operasyon düzenlemişti.

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Türk ve Alman polisi, kendilerini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtıp yaşlı Alman vatandaşlarını dolandıran 76 kişiden oluşan suç şebekesine yönelik ortak operasyon düzenlemişti. İki ülke arasında yürütülen operasyonun Almanya ağana yönelik düzenlenen operasyonun görüntülerine ulaşıldı.


Almanya'dan Türkiye'ye gönderilen Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) raporunda F.Ö. liderliğindeki çetenin İstanbul'da illegal olarak çağrı merkezi kurup Alman vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.


Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerken, Almanya ve Türkiye'de eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonun koordinesini KOM Daire Başkanlığı yürütürken, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince iki ülke arasında gerçekleştirilen baskınlarda, çok sayıda şüpheli yakalandı.


Yaşlı Alman vatandaşlarını hedef alan şebekeye yönelik operasyonu Almanya ayağından yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde Alman Krimal Polisi BKA, Koblenz ve Osnabrük Polis Teşkilatı'nın evlere yaptıkları baskınlarda ele geçirilen malzemeler yer aldı.


Almanya Federal Polis teşkilatı ile irtibatlı yürütülen soruşturmaların ardından bu sabah iki ülkede ortak operasyonda, Türkiye'de İstanbul, Antalya ve Muğla'da 36 şüpheli, Almanya'da ise 40 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Almanya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:04 Kaynak: İHA
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