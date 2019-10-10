Son Dakika Haberleri: Operasyonun Ardından Resulayn'da Panik
Son Dakika Güncel Operasyonun Ardından Resulayn'da Panik

Operasyonun Ardından Resulayn'da Panik

1 saat önce

Reuters haber ajansına göre operasyonun başlamasının ardından Suriye'nin Resulayn kentinde sokaklarda panik hakim oldu.

Reuters haber ajansına göre operasyonun başlamasının ardından Suriye'nin Resulayn kentinde sokaklarda panik hakim oldu. Görüntülere sınır bölgesinden uzaklaşan araçlar yansıdı.

Operasyonun Ardından Resulayn'da Panik

Reuters, Suriye, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamışlı'dan Nusaybin'e 9 roket atıldı: 3 yaralı var
ABD'li senatörlerden skandal yaptırım listesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi de var Milli Savunma Bakanlığı harekatın bilançosunu açıkladı: 181 hedefi ateş altına alındı Suriye'de YPG'li teröristlerin sivil kıyafet oyunu kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 02:35:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Operasyonun Ardından Resulayn'da Panik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]