Operasyonun Ardından Resulayn'da Panik
1 saat önce
Reuters haber ajansına göre operasyonun başlamasının ardından Suriye'nin Resulayn kentinde sokaklarda panik hakim oldu.
Reuters haber ajansına göre operasyonun başlamasının ardından Suriye'nin Resulayn kentinde sokaklarda panik hakim oldu. Görüntülere sınır bölgesinden uzaklaşan araçlar yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:06
Kamışlı'dan Nusaybin'e 9 roket atıldı: 3 yaralı var ABD'li senatörlerden skandal yaptırım listesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi de var Milli Savunma Bakanlığı harekatın bilançosunu açıkladı: 181 hedefi ateş altına alındı Suriye'de YPG'li teröristlerin sivil kıyafet oyunu kameraya yansıdı