Operasyonun yapıldığı evde 2 av tüfeği ele geçirildi
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince bir ikamete yapılan operasyonda aranması bulunan 2 şahıs yakalanırken, 2 av tüfeği ele geçirildiEdinilen bilgilere göre, kent merkezinde aranması bulunan 2 şahsın bir ikamette bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede harekete...
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:28 Kaynak: İHA
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince bir ikamete yapılan operasyonda aranması bulunan 2 şahıs yakalanırken, 2 av tüfeği ele geçirildi
Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde aranması bulunan 2 şahsın bir ikamette bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede harekete geçerek belirtilen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 2 adet av tüfeği, 7 adet kartuş, 4 adet kesici alet ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Silahlara polis ekiplerince el konulurken konuyla alakalı 2 kişi gözaltına alındı.
Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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