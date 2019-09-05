Son Dakika Haberleri: Operasyonun yapıldığı evden uyuşturucu çıktı
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Operasyonun yapıldığı evden uyuşturucu çıktı

1 saat önce

Adıyaman'da polis ekiplerince bir eve yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun yapıldığı evden uyuşturucu çıktı, System.String[]

Adıyaman'da polis ekiplerince bir eve yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ulucami Mahallesinde bulunan bir ikamete uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda ev içerisinde 4 paket halinde toplam 532 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine polis ekiplerince el konulurken gözaltına alınan H.A. isimli şahıs, emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:56 Kaynak: İHA
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