Operasyonun yapıldığı evden uyuşturucu çıktı

Adıyaman'da polis ekiplerince bir eve yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.



Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ulucami Mahallesinde bulunan bir ikamete uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda ev içerisinde 4 paket halinde toplam 532 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine polis ekiplerince el konulurken gözaltına alınan H.A. isimli şahıs, emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN