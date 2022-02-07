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Operatör Kovid-19 olunca iş makinesini kullanmak belediye başkanına kaldı - Son Dakika

Operatör Kovid-19 olunca iş makinesini kullanmak belediye başkanına kaldı

07.02.2022 15:42
Operatör Kovid-19 olunca iş makinesini kullanmak belediye başkanına kaldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde belediyenin 2 kepçe operatörünün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle direksiyon başına geçen Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, hafta sonu kepçeyle karla mücadele çalışması yaptı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde belediyenin 2 kepçe operatörünün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle direksiyon başına geçen Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, hafta sonu kepçeyle karla mücadele çalışması yaptı.

Çamlıhemşin'de geçen hafta aralıklarla etkili olan kar yağışı sonucu birçok sokak ve cadde karla kaplandı, ilçede kar kalınlığı yer yer 50 santimetrenin üzerine çıktı.

Belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürürken 2 kepçe operatörünün Kovid-19'a yakalanması çalışmalarda kısa süreli aksamaya yol açtı.

Çalışmalara, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Haşimoğlu destek verdi. Kepçenin direksiyonuna geçen Haşimoğlu, karlı yolları temizledi.

Haşimoğlu, gazetecilere, bu yıl ilçede çok kar yağdığını belirterek, "Her hafta hemen hemen kar mücadelesi yaptık. İki operatörüm de Kovid-19'dan dolayı rahatsızlandı. Hafta sonu ilçemizde kar yağışı oldu. Ben de bir operatör arkadaşımla beraber mahalle yollarını açtım. Operatörlük belgem var. Zaman zaman ben de üzerime düşeni yapıyorum." dedi.

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Osman Haşimoğlu, Çamlıhemşin, Rize, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Operatör Kovid-19 olunca iş makinesini kullanmak belediye başkanına kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Operatör Kovid-19 olunca iş makinesini kullanmak belediye başkanına kaldı - Son Dakika
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