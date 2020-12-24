Operatör, yol açma çalışmasında kurt sürüsü görüntüledi - Son Dakika

ARDAHAN'ın 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı'nda Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmaları sırasında greyder operatörü, cep telefonu ile kurt sürüsünü görüntüledi.

Karayolları görevli greyder operatörü Özgür Dede, Türkiye'yi Gürcistan'a bağlayan Ardahan- Posof karayolunda sabah saatlerinde kar temizleme çalışması yaparken yola inen kurt sürüsüne rastladı. Özgür Dede korna çalmasına karşın 5 kurttan oluşan sürü, bir süre iş makinesinin etrafında dolaştı. Bu sırada cep telefonuyla kurtları görüntüleyen Özgür Dede, "Kurtlar kendilerini güncelledi. Artık hiç korkmuyorlar" dedi.Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Özgür Dede, "Sabah saatlerinde yol açmak için bölgeye gittiğimde karşıma kurt sürüsü çıktı. 5 tane sayabildim. Dağınık halde duruyorlardı. Korna çalıp korkutmak istedim ancak hiç umursamadılar. Bir süre izlediğim kurt sürüsü daha sonra Ilgar Dağı'na doğru giderek gözden kayboldu. Korkmadım desem yalan olur" dedi