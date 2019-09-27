Operatörler 'afet parametrelerine' geçince iletişim sorunu çözüldü
1 saat önce
İstanbul'daki deprem sonrası yoğun arama nedeniyle operatör şebekelerindeki trafik sıkışıklığı sırasında başarılı arama oranlarında düşüş yaşanırken, operatörlerin "afet senaryo parametrelerini" devreye almasıyla arama başarı oranları normale döndü.
İstanbul'daki deprem sonrası yoğun arama nedeniyle operatör şebekelerindeki trafik sıkışıklığı sırasında başarılı arama oranlarında düşüş yaşanırken, operatörlerin "afet senaryo parametrelerini" devreye almasıyla arama başarı oranları normale döndü.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:01
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