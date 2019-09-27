Son Dakika Haberleri: Operatörler 'afet parametrelerine' geçince iletişim sorunu çözüldü
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Operatörler 'afet parametrelerine' geçince iletişim sorunu çözüldü

1 saat önce

İstanbul'daki deprem sonrası yoğun arama nedeniyle operatör şebekelerindeki trafik sıkışıklığı sırasında başarılı arama oranlarında düşüş yaşanırken, operatörlerin "afet senaryo parametrelerini" devreye almasıyla arama başarı oranları normale döndü.

Operatörler 'afet parametrelerine' geçince iletişim sorunu çözüldü, System.String[]

İstanbul'daki deprem sonrası yoğun arama nedeniyle operatör şebekelerindeki trafik sıkışıklığı sırasında başarılı arama oranlarında düşüş yaşanırken, operatörlerin "afet senaryo parametrelerini" devreye almasıyla arama başarı oranları normale döndü.

İstanbul, Deprem, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:01 
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