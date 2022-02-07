Operatörler Covid-19'a yakalandı, belediye başkanı kar küredi - Son Dakika

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 2 operatör Covid-19'a yakalanınca Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, iş makinesiyle kar küreyerek yolları açtı.

Çamlıhemşin'de belediye çalışanı 2 operatör, bir süre önce Covid-19'a yakalandı. Başka operatör olmayınca Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, iş makinesi ile kar küredi. Operatörlük belgesi de bulunan Haşimoğlu, kardan kapalı mahalle yollarını açıp, araçlarla ilçeye ulaşımı sağladı.Çamlıhemşin Belediye Başkanı Haşimoğlu, "Kar dolayısıyla mahallelerimizde yol açma çalışmalarımız devam ediyor ancak 2 operatörümüzün testi pozitif çıkınca iş başa düştü. Operatörlük belgem vardı, zaman zaman lazım olunca ben de üzerime düşeni yapıyorum. 2 gündür görev ben de. Okullar açıldı, yollarda açık olsun, diye çalışmalara devam ediyoruz. Bana da görev düştükçe yerimi alacağım" dedi.