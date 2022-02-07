Üye Girişi
Operatörler Covid-19'a yakalandı, belediye başkanı kar küredi - Son Dakika

Operatörler Covid-19'a yakalandı, belediye başkanı kar küredi

07.02.2022 11:42
Operatörler Covid-19'a yakalandı, belediye başkanı kar küredi

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 2 operatör Covid-19'a yakalanınca Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, iş makinesiyle kar küreyerek yolları açtı.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 2 operatör Covid-19'a yakalanınca Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, iş makinesiyle kar küreyerek yolları açtı.

Çamlıhemşin'de belediye çalışanı 2 operatör, bir süre önce Covid-19'a yakalandı. Başka operatör olmayınca Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, iş makinesi ile kar küredi. Operatörlük belgesi de bulunan Haşimoğlu, kardan kapalı mahalle yollarını açıp, araçlarla ilçeye ulaşımı sağladı.Çamlıhemşin Belediye Başkanı Haşimoğlu, "Kar dolayısıyla mahallelerimizde yol açma çalışmalarımız devam ediyor ancak 2 operatörümüzün testi pozitif çıkınca iş başa düştü. Operatörlük belgem vardı, zaman zaman lazım olunca ben de üzerime düşeni yapıyorum. 2 gündür görev ben de. Okullar açıldı, yollarda açık olsun, diye çalışmalara devam ediyoruz. Bana da görev düştükçe yerimi alacağım" dedi.


Operatörler Covid-19'a yakalandı, belediye başkanı kar küredi
Operatörler Covid-19'a yakalandı, belediye başkanı kar küredi
Operatörler Covid-19'a yakalandı, belediye başkanı kar küredi
Operatörler Covid-19'a yakalandı, belediye başkanı kar küredi
Operatörler Covid-19'a yakalandı, belediye başkanı kar küredi
YORUMLAR
500

Osman Haşimoğlu, Çamlıhemşin, Koronavirüs, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Operatörler Covid-19'a yakalandı, belediye başkanı kar küredi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:34 Tüm operatörleri koronavirüse yakalanan belediye başkanı karları kendisi küredi
11:32 Birlikte yaşadığı kadın yeniden kocasına döndü! Çıkan tartışmada pompalıyla dehşet saçtı
11:24 Son Dakika: Vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il
11:22 Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ayşe trafik kazası geçiriyor
11:19 Şehir hayatından sıkılan Elazığlı, devletten aldığı destek ile 160 bin tavukluk çiftlik kurdu
11:19 Eski eş terörü! Öldürülmeye çalışılan kadın, silah tutukluk yapınca kurtulmuş
11:13 Son Dakika: Galatasaray, Diagne'nin sözleşmesini feshetti
11:09 Kadın arabasının bagajında çıplak bir adam buldu: 3 gündür oradaymış!
11:09 Uzmanlar "sakın yapmayın" dedi! Sosyal medyadaki alüminyum folyolu diş beyazlatma akımına "ölüme götürür" uyarısı!
11:07 İhbar ABD'den geldi! Türk rugby'cinin telefonunda çocuklara ait cinsel içerikli görüntüler bulundu! Mahkeme: Tedavi ol!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 11:51:28. #1.12#
SON DAKİKA: Operatörler Covid-19'a yakalandı, belediye başkanı kar küredi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement