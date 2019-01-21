"Operatörlerin sürpriz yapmasına izin vermeyeceğiz"
2 saat önce
Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sayan, AKK'nin kaldırıldığı süreçte şirketlerin zam yapmak istediğini ancak 'Durun kardeşim olmaz' dendiğinde bundan vazgeçtiklerini söyledi.
Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sayan, AKK'nin kaldırıldığı süreçte şirketlerin zam yapmak istediğini ancak 'Durun kardeşim olmaz' dendiğinde bundan vazgeçtiklerini söyledi. Sayan ayrıca, Turkcell
'in mobil internet paylaşımını ücretlendirme girişiminin mevcut müşterileri kapsayamayacağını bildirdi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:35
Bayburt'ta Kömür Diye Toplanıp Yakılan Taşın Kehribar Olduğu Öğrenilince, Bir Çok Ülke Almak İçin Sıraya Girdi
Çocuğunun Gözü Önünde Eşini Bıçaklayarak Öldürdü, Sokaktaki Tüm Kadınları Ağlattı
Son Dakika! İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı