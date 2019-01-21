Son Dakika Haberleri: "Operatörlerin sürpriz yapmasına izin vermeyeceğiz"

"Operatörlerin sürpriz yapmasına izin vermeyeceğiz"

2 saat önce

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sayan, AKK'nin kaldırıldığı süreçte şirketlerin zam yapmak istediğini ancak 'Durun kardeşim olmaz' dendiğinde bundan vazgeçtiklerini söyledi.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sayan, AKK'nin kaldırıldığı süreçte şirketlerin zam yapmak istediğini ancak 'Durun kardeşim olmaz' dendiğinde bundan vazgeçtiklerini söyledi. Sayan ayrıca, Turkcell'in mobil internet paylaşımını ücretlendirme girişiminin mevcut müşterileri kapsayamayacağını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:35 

Ekonomi
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