Öperek Taciz Cezası 6 Yıl 8 Aya İndirildi
8 dakika önce
Samsun'da 16 yaşında olan kızı öperek taciz ettiği iddiasıyla yeniden yargılanan bir kişinin cezası 6 yıl 8 ay hapse indirildi.
Samsun
'da 16 yaşında olan kızı öperek taciz ettiği iddiasıyla yeniden yargılanan bir kişinin cezası 6 yıl 8 ay hapse indirildi.
Samsun'da 16 yaşında olan E.D. adlı kız çocuğunu öperek tacizde bulunduğu iddia edilen N.A., daha önce yargılandığı 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay
'ın kararı bozması üzerine bugün aynı mahkemede yeniden yargılanan N.A., bu kez 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:14 Kaynak: İHA
Demet Akalın, Gökçe Bahadır'ı Tebrik Eden Yapımcısına Ateş Püskürdü
Oğlunun Saçından Kolye Yapmıştı, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor
Hollanda Saldırganı Gökmen Tanış'ın, Kadın Muhabiri Taciz Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı
Kadın Polis Memurunu Darp Edip Kaçmaya Çalışan Saldırgan, Yakalandı