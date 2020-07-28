OPET Bravo'nun şampiyonu Kocaeli Has Petrol oldu

OPET Petrolcülük AŞ'nin, yılın en iyi 100 bayisini ödüllendirdiği "Bravo" sisteminin 2019 Türkiye birincisi Kocaeli Has Petrol oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OPET, bayiler ve istasyon çalışanlarıyla stratejik hedefler, hizmet standartları ve yıllık finansal hedefler paralelinde istasyon bazlı performansın değerlendirildiği Bravo sistemi kapsamında, en iyi performansı sergileyen 100 bayisini ödüllendirdi.

Türkiye çapındaki 1061 OPET bayisi arasından satış ve finansal performansı, müşteri memnuniyeti, hizmet, Temiz Tuvalet Kampanyası standartlarına uyum, Kadın Gücü Projesi'ne aktif destek, kurumsal eğitimlere katılım gibi hedefleri yerine getiren ilk 100 OPET bayisi, yıllık bakım programı, kıyafet, gezi programının yanı sıra istasyon personeline altın ödül hakkı kazandı.

Türkiye çapında dereceye giren istasyonların yönetici ve çalışanları altın ödüllerini, şirket bölge ve saha müdürleri aracılığıyla aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Has Petrol'ün sahibi Nafız Karadağ, "OPET Bravo, bizler için maddi ve manevi motivasyon anlamında çok güzel bir yol haritası oldu. OPET markasına yakışır şekilde önümüzdeki yıl da aynı titizlikle çalışmaya devam ederek şampiyonluğumuzu koruyacağız. 2020'de hedefimiz yeniden Bravo Şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı.

OPET Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir ise OPET Bravo'nun sürdürülebilir katma değer oluşturmayı hedefleyen performans odaklı bir tanıma ve takdir sistemi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sistem, müşteri, istasyon görevlisi, bayi ve OPET arasında tüm noktalara değer yaratan bir rehber niteliği taşımaktadır. Geçen sene uygulamaya başladığımız web ve mobil uygulaması olan bu sistemle hizmet standartları ve performans ölçümü kolaylıkla takip edilebiliyor. Başta Has Petrol olmak üzere dereceye giren bütün iş ortaklarımızı tebrik ederek başarılarının devamını diliyorum."