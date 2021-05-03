OPET'e Kincentric'ten "Türkiye'nin En İyi İşyeri" ödülü

OPET, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Kincentric'in çalışanlarla yaptığı Best Employers (En İyi İşyerleri) 2020 araştırmasında " Türkiye'nin En İyi İşyeri" ödülünü aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kincentric Best Employers programı kapsamında çalışanlar tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında oluşturulan listede, çalışanlarına en iyi iş yeri deneyimi ve çalışma ortamını sağlayan şirketler, "Türkiye'nin En İyi İşyeri" olmaya hak kazandı.

Araştırmada şirketler, çalışan bağlılığının yanında "çeviklik, bağlı kılan liderlik ve yetenek odağı" endekslerine göre değerlendirildi. OPET, aynı zamanda akaryakıt dağıtım sektöründe listede yer almaya hak kazanan tek şirket olarak belirlendi. OPET, Türkiye'nin en geniş katılımlı işyeri araştırmasında geçen yıl da çalışanlarına en iyi iş yeri deneyimi ve çalışma ortamını sağlayan şirketler arasında yer almıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, insan kaynakları politikalarında mutlu bir çalışan deneyimi yaratmayı hedeflediklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Salgınla birlikte pek çok kurum ve kuruluş gibi biz de uzaktan çalışma sistemine geçtik. Sık sık online buluşmalar yaptık. Eğitim programlarımızı da çevrimiçi hale getirdik. Uzaktan çalışmanın getirdiği çeşitli zorlukları hafifletebilmek ve stresle baş edebilmek için çevrimiçi etkinlikler, konusunda uzman kişilerle buluşmalar hayata geçirdik. 'Sen Nerede İnsan Kaynakları Orada' uygulamasını başlatarak tüm sorularının hızla ve eksiksiz cevaplanabilmesini sağladık. 7/24 hizmet veren OPET Çalışan Destek Hattı ile çalışanlarımıza ve birinci dereceden yakınlarına psikolojik danışmanlık ve hukuki konular da dahil pek çok konuda uzmanlar tarafından bilgi desteği vermeye devam ediyoruz."

Türkiye'de 2006 yılından bu yana uygulanan ve dünyada 20 yıldır 78 farklı pazarda yürütülen Best Employers Programı'na sadece son 5 yılda 4 binin üzerinde farklı şirket dahil oldu ve 15 milyon çalışana ulaşıldı.