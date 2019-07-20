Son Dakika Haberleri: OPET'in "Arkeo-Köy" etkinlikleri
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OPET'in "Arkeo-Köy" etkinlikleri

14 dakika önce

OPET'in "Tarihe Saygı Projesi" kapsamında, "2018 Uluslararası Troya Yılı" dolayısıyla yenileyerek "Arkeo-Köy'e" dönüştürdüğü Tevfikiye'de sanat günleri etkinliği düzenlendi.

OPET'in
OPET'in "Tarihe Saygı Projesi" kapsamında, "2018 Uluslararası Troya Yılı" dolayısıyla yenileyerek "Arkeo-Köy'e" dönüştürdüğü Tevfikiye'de sanat günleri etkinliği düzenlendi.
Farklı sanat dallarında üretim atölyelerini odağına alan etkinlik kapsamında, özellikle çocuklara yönelik yaratıcı aktiviteler düzenlendi. Çanakkale'den genç sanatçı ve tasarımcıları sanatseverlerle buluşturan etkinlikte ziyaretçiler, yerel ürünleri de keşfetme imkanı buldu.
Çanakkale'deki ilköğretim okullarıyla hayata geçirilen arkeoloji atölyesi bu kez, 9-12 yaş grubu çocukları özgün bir arkeoloji macerasına çıkardı.
Troya Ören Yeri ziyaretiyle başlayan etkinlikte öğrenci ve veliler, ören yeri konusunda arkeologlardan bilgi alırken, devam eden kazı çalışmalarını yerinde gözlemleme imkanı buldu. Anlatımlı Troya Müzesi turunun ardından Arkeo-Köy'deki arkeolojik kazı ve restorasyon atölyeleri gezildi.
Köy meydanında bulunan ve Troya temasıyla yenilenen galeri ise Çanakkale'nin farklı kuşaklardan sanatçılarının eserlerine ev sahipliği yaptı.
Bu kapsamda açılan "Geçmişin Sınırında" başlığını taşıyan sergide, Berka Kınay, Berna Tükel, Burak Topçakıl, Erdal Sezer Gökçe Kınay, Hakan Yeleş, Hasan Avni Koçak, Helin Sude Boztepe, Orhan Mert ve Zafer Geyikçi'nin resim, fotoğraf, seramik, video gibi farklı güncel eserleri bir araya getirildi.
Troya'nın tarihsel katmanları ile Tevfikiye'nin yerel mirasının kesişim alanlarına odaklanılan sergi, eylül ayına kadar Tevfikiye OPET Arkeo-Köy Galeri'de ziyaret edilebilecek.
Arkeoloji, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:12 Kaynak: AA
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