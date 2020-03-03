OPET'in Sürdürülebilirlik Raporu ABD'de üç ödül aldı - Son Dakika
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OPET'in Sürdürülebilirlik Raporu ABD'de üç ödül aldı

6 saat önce

OPET'in 5'inci Sürdürülebilirlik Raporu, Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından düzenlenen ve sürdürülebilirlik alanındaki en saygın ödüllerden biri olan Vision Awards'da üç ödül kazandı.

OPET'in Sürdürülebilirlik Raporu ABD'de üç ödül aldı, System.String[]

OPET'in 5'inci Sürdürülebilirlik Raporu, Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından düzenlenen ve sürdürülebilirlik alanındaki en saygın ödüllerden biri olan Vision Awards'da üç ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OPET'in Global Reporting Initiative (GRI) onaylı 5'inci Sürdürülebilirlik Raporu, yarışmada enerji kategorisinde en iyi sürdürülebilirlik raporu seçildi.

Rapor, "Top 100" listesinde ikinci sürdürülebilirlik raporu ve aynı zamanda en çok gelişim gösteren rapor olarak ödüle layık görüldü.

OPET'in raporunda 2016 ile 2018 yılları arasındaki faaliyetlerinin yanı sıra sosyal, çevresel ve ekonomik alanlardaki çalışmaları yer aldı. Rapor, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda OPET'in sürdürülebilirlik performansı, yönetişim, sürdürülebilir değer zinciri, çevre yönetimi, dijitalleşme, çalışan hakları ve toplumsal kalkınma başlıkları altında paydaşların görüşüne sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, çevreye ve topluma saygılı bir şekilde hareket etmeyi temel ilke olarak kabul ettiklerini kaydetti.

Sürdürülebilirlik raporuyla prestijli bir ödüle layık görüldükleri için büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Ağca, "OPET olarak hedeflerimize ulaşırken çevreye, topluma ve yasalara saygılı bir şekilde hareket etmeyi, ürün ve hizmet kalitemizi sürekli artırarak müşteri memnuniyeti sağlamayı temel ilke olarak kabul ediyoruz. Türkiye'de akaryakıt sektöründe tüketicinin ilk tercihi olma hedefiyle, çalışanlarımız, tüketicilerimiz, bayilerimiz, tedarikçilerimiz, yerel topluluklar ve geniş paydaş ağımızdaki tüm unsurlar için artı değer yaratmayı nihai amaç olarak kabul ediyoruz. 5'inci kez yayınladığımız sürdürülebilirlik raporumuzla bu değerlerimizi bir kez daha kamuoyu ile paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:08 Kaynak: AA
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