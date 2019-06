OPET sektörünün itibarı en yüksek markası seçildi

OPET Petrolcülük AŞ, " Türkiye İtibar Endeksi" ve "RepMan Türkiye İtibar Ligi" araştırmalarına göre sektörünün itibarı en yüksek markası oldu.OPET açıklamasına göre, marka Türkiye'nin akademik denetim altında gerçekleştirilen ilk ve tek saha araştırması olan Türkiye İtibar Endeksi'nde (TİE) "Akaryakıt Sektörü" kategorisinde en itibarlı marka oldu.OPET, aynı zamanda Türkiye'de bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük ve en kapsamlı itibar yönetimi araştırması "RepMan Türkiye İtibar Ligi"nde de en itibarlı markalar arasına girdi.Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, iki önemli araştırmada akaryakıt dağıtım sektörünün en itibarlı markası olarak gösterilmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.Ağca, şunları kaydetti:"En önemli sermayemiz olan itibarımız şirketimizin kurumsal algısını temsil ediyor ve temelinde mevcut ve potansiyel müşterilerimizin bize duyduğu güven yer alıyor. OPET hayatın her anında müşterilerinin yanında olma vizyonuyla hareket ediyor, yeni ürün ve hizmetleri, müşteri memnuniyeti odaklı sistemleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile her zaman farklı olanı yapıyor. Bu araştırmalar doğru yolda olduğumuza dair önemli göstergeler. Toplumumuza fayda sağlayan çalışmalara devam edecek, kamuoyunun markamıza duyduğu güveni devam ettireceğiz."- Markaların kamuoyunda bıraktığı algı ve izler sorulduTürkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Türkiye İtibar Endeksi, Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü'nün akademik denetiminde ve raportörlüğünde 12 bin kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen saha çalışmaları ile oluşturuldu.12 bin kişiye 60 farklı sorunun yöneltildiği ve yaklaşık 120 bin dakikalık telefon görüşmesinin yapıldığı araştırmada Türkiye ekonomisinin lokomotifi 30 farklı sektörde faaliyet gösteren marka ve kurumların itibarları ölçümlendi. Araştırmada kurum ve markaların kamuoyunda bıraktığı algı ve izler tespit edildi.- İtibara yönelik trendler sorgulandıTürkiye'nin ilk itibar yönetimi ölçüm modeli olan RepMan RMS'te (Reputation Management Score) ise 17 farklı sektörde toplam 155 şirket değerlendirildi. 13 bin 744 kişiyle yapılan görüşme sonucunda uluslararası kriterleri karşıladığı belirlenen sadece 36 şirket RepMan Türkiye İtibar Ligi'nde yer aldı.Araştırma sonuçlarının analizinde 0-100 performans aralığında "70" ve üzeri skor alan şirketler "RepMan Türkiye İtibar Ligi"ni oluşturdu.Türkiye halk geneli nezdinde, elektronik ortamda online anket doldurma yöntemi uygulanarak, gerçekleştirilen araştırmada, 17 sektörü temsil eden 155 şirketin her biri için, itibar yönetimi performansını oluşturan 7 ana boyut, boyutları oluşturan 12 detay performans kriteri ve itibarın etkilediği iş sonuçları değerlendirildi. Ayrıca araştırmada her sektör için tüketici genel davranışları ve itibara yönelik trendler de sorgulandı.