OPET, Stevie International Business Awards'da altı farklı ödül kazandı

OPET, uluslararası iş dünyasının en önemli ödülleri arasında yer alan "Stevie International Business Awards" (IBA) ödül programında 3 altın, 3 gümüş ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OPET, farklı sektörlerde dünyanın en iyi şirketlerinin değerlendirildiği Yılın Şirketi (Company of the Year) kategorisi enerji dalında gümüş ödül alarak kendi kategorisinde Türkiye'den tek ödül alan şirket oldu.

"Kadın Gücü" projesi ile "Avrupa'nın En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi" ödülünü almaya hak kazanan OPET, yine Kadın Gücü Projesi kapsamında yaptığı iletişim kampanyalarıyla Yılın İletişim veya Halkla İlişkiler Kampanyası- Eşitlik, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik kategorisinde altın, Enerji Sektörü Yılın İnovasyonu kategorisinde ise gümüş ödülün sahibi oldu.

Şirketin "Tevfikiye Arkeo-Köy Projesi" ise Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri kategorisinde altın ve Yılın İletişim veya Halkla İlişkiler Kampanyası-Kurumsal Sorumluluk kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, sosyal sorumluluk projelerinin kuruldukları günden bu yana şirket kültürünün bir parçası olduğunu kaydetti.

Sosyal sorumluluk projelerinin her birinin odağına toplumun öncelikli ihtiyaçlarını koyduklarını ve bunlara yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Ağca, "OPET'te çoklu paydaş katılımı esasıyla toplumsal sorunları hedefleyen, uzun vadeli ve yaşayan projeler üretiyoruz. Tüm sosyal sorumluluk projelerimizin kurumsal değer ve önceliklerimizi yansıtması için çaba gösteriyoruz. 'OPET Yapar Her Şey Değişir' sloganımızda olduğu gibi toplumsal değişimin öncüsü olmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.