Son Dakika Haberleri: OPET'ten 'Anlat Troya' belgeseli
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OPET'ten 'Anlat Troya' belgeseli

2 saat önce

Akaryakıt şirketi OPET'in, Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda 13 yıldır devam eden "Tarihe Saygı Projesi" kapsamında "Anlat Troya" belgeselini hayata geçirdiği bildirildi.

OPET'ten 'Anlat Troya' belgeseli, System.String[]
Akaryakıt şirketi OPET'in, Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda 13 yıldır devam eden "Tarihe Saygı Projesi" kapsamında "Anlat Troya" belgeselini hayata geçirdiği bildirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda 2006'dan bu yana devam eden söz konusu projeyle Tevfikiye Köyü'nü "arkeo-köy"e dönüştüren OPET'in, bu değişimi köyde yaşayanların anlatımıyla "Anlat Troya" belgeseline aktardığı belirtildi.
Açıklamada, köy meydanında gerçekleşen fiziksel değişim, yerleştirilen heykeller, evlerdeki iyileştirmeler, köylülerin ihtiyaçlarına özel kurslar ve ortak bir bilinçle Tevfikiye Köyü'nün bir açık hava müzesine dönüştürüldüğü kaydedildi.
Ayda iki bine yakın kişinin ziyaret ettiği köyde sosyal yaşam kalitesinin yükseldiğine dikkati çekilen açıklamada, OPET'in bölgede yürüttüğü çalışmalarla Troya'nın dünyaya tanıtılması için uluslararası ölçekte başlatılan kültür ve turizm hamlesine destek verdiği vurgulandı.
Çekimleri 1 yıl süren belgeselin yönetmenliğini İlker Canikligil ve Öncü Doğu Gürsoy üstlendi.
Çanakkale, Gelibolu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:57 Kaynak: AA
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