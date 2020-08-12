OPET'ten "OPET PeP Visa Sanal Kart" ile ödeme sistemi

OPET Petrolcülük Anonim Şirketi, Türkiye'nin yeni dijital cüzdanı PeP ön ödemeli sanal kart ile iş birliği yaptı.

OPET ve PeP'in ortak açıklamasına göre, iş birliği ile geliştirilen Opet PeP Visa Sanal Kart, dijital ortamda ve yurt dışında güvenli bir alışveriş deneyimi sunarken aynı zamanda 3 farklı kampanya ile birbirinden farklı platformlarda kazanç sağlıyor.

OPET PeP Visa Sanal Kart iş birliği ile lansmana özel olarak 31 Ekim'e kadar 3 farklı kampanya ile fayda sunuluyor.

OPET PeP Sanal Kart ile e-ticaret sektöründe tek seferde yapılacak 300 TL ve üzeri alışverişe, OPET'te akaryakıt alışverişlerinde harcanabilir 30 TL değerinde yakıt puan hediye ediliyor. Faydalanılan ayı takip eden bir sonraki ay yüklenecek olan yakıt puanlar, 15 Aralık 2020 tarihine kadar kampanyaya dahil OPET istasyonlarında cepten tanıma üzerinden sadece benzin veya motorin alışverişlerinde kullanılabilecek.

OPET PeP Sanal Kart ile toplamda 250 TL tutarındaki dijital platform harcamalarında da 30 TL hediye ediliyor. Bu kampanya ise Apple Music, Netflix, Microsoft Store, Spotify, Youtube Premium, Deezer, GoDaddy, LinkedIn, BluTV, Bein Connect, Digiturk Play, XBOX ve S Sport Plus üyeliklerdeki toplam harcamalarda geçerli oluyor.

Yurt dışı bağlantılı 750 TL ve üzeri internet harcaması yapılması durumunda ise bir sonraki internet harcamasında 50 TL hediye ediliyor.

Visa logolu olan OPET PeP Sanal Kart, her işlemde değişen kart numarası ile güvenli alışveriş yapılmasını sağlıyor. Yurt dışı online alışverişlerinde avantajlı döviz kurları sunarken, Türkiye, İngiltere ve Avrupa'ya 7 gün 24 saat anında para gönderme ve alma kolaylığı sunuyor. Ayrıca, konaklama, sağlık, seyahat ve trafik sigortası avantajları da içeriyor.