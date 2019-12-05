Son Dakika Haberleri: OPET'ten perakendede "ultra" değişim
Son Dakika Ekonomi OPET'ten perakendede 'ultra' değişim - Son Dakika Ekonomi

OPET'ten perakendede "ultra" değişim

6 saat önce

OPET, 1600'den fazla istasyonundaki "fullmarket"ini 10 kategoride 1000'den fazla ürünün yer aldığı perakende zinciri "ultramarket"e dönüştürüyor.

OPET'ten perakendede

OPET, 1600'den fazla istasyonundaki "fullmarket"ini 10 kategoride 1000'den fazla ürünün yer aldığı perakende zinciri "ultramarket"e dönüştürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OPET, ana sponsoru olduğu 19. Perakende Günleri'ne sektörde standartları değiştiren perakende hamlesi "ultramarket" konseptiyle katılıyor.

Akaryakıt istasyonlarını günün her saatinde her türlü ihtiyacın karşılanabileceği yaşam alanları haline getiren ultramarketlerde gıdadan kişisel bakıma, teknolojiden oyuncağa, ev gereçlerinden oto aksesuarına kadar pek çok farklı kategoride ürüne yer veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin, ultramarket konseptiyle bir kazanma ekosistemi oluşturmak istediklerini belirterek, "Ultramarket, bayiler, markalar ve müşterinin kazan-kazan ilişkisinin bir dönüşüm hikayesi. Müşterilerimiz çok kıymetli lokasyonlarda bulunan ultramarketlerimize 7 gün 24 saat ulaşabiliyor. Bu özelliğiyle akaryakıt istasyonları ciddi bir ihtiyacı karşılıyor. Tüm ürün kategorilerimiz tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere dizayn ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dün açılışı yapılan 19. Perakende Günleri, Haliç Kongre Merkezi'nde sektörün önemli isimlerini bir araya getiriyor. Etkinliğin "Perakendede Ultra Değişim" başlıklı oturumunda Zengin, OPET'in ultramarket konseptini, Hollanda'dan Singapur'a 60 ülkede projelerini inovasyon örnekleriyle destekleyen TrendWatching Genel Müdürü Henry Mason da perakende sektörünü geleceğe taşıyacak yeni trendleri anlatacak.

OPET Ultramarket

Ultramarket dönüşüm çalışmalarını ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir ve Balıkesir'de başlatan OPET, 2019'da Antalya, Bursa, Manisa, Yalova, Adana, Mersin, Konya, Kayseri, Eskişehir, Kütahya, İzmit gibi illerde bulunan toplam 74 istasyonunu ultramarkete dönüştürdü. OPET, yıl sonuna kadar 100 istasyonunu perakende noktasına dönüştürmüş olacak. Gelecek yıl ise bu sayının 200'e ulaşması hedefleniyor.

CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye ile Libya'nın tarihi anlaşması sonrası Rumlardan küstah çıkış: Türkiye'ye karşı her türlü silahı kullanacağız
Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santral teklifi yeni haliyle Meclis'te kabul edildi İBB'nin yapımına devam ettiği Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy metro hattında işçiler, iş bıraktı Sigara yasağında kapsam genişliyor! Tavanı açılır kapanır olan alanlar da kapalı alan kabul edilecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 19:52:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: OPET'ten perakendede "ultra" değişim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]