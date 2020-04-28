OPET'ten sağlık çalışanlarına yüzde 5 yakıt puan

OPET, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına 500 liraya kadar olan akaryakıt alışverişlerinde yüzde 5 yakıt puan hediye ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanları OPET istasyonlarında ve Paro Pod kurulu Sunpet istasyonlarında toplamda 500 liraya kadar yapacakları akaryakıt alışverişlerinde yüzde 5 yakıt puan kazanacak.

Sağlık çalışanları, kampanyaya kayıt oldukları cep telefonlarıyla yapacakları akaryakıt ödemelerinde, baz puan dahil yüzde 5 yakıt puan kazanacak. Kampanya kapsamında kazanılan yakıt puanlar, "cepten tanıma" uygulaması üzerinden benzin veya motorin alışverişlerinde harcanabilecek. Otogaz alımlarında geçerli olmayan yakıt puanların son kullanma tarihi 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Ayrıca, kampanya kapsamında, sağlık çalışanlarına Dardanel satışı bulunan OPET istasyonlarında Dardanel Mister No sandviç hediye edilecek.

Mayıs sonuna kadar geçerli olacak kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, 8 Mayıs'a kadar "http://opetkampanya.paro.com.tr" web sitesinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.