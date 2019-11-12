"7. Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimi"

Saygı duruşu ve İstiklal marşı görüntüleri

Katılımcılardan görüntüler

Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk,'ün açıklamaları

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney'in açıklaması

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Albay Özgür Ecevit Taşcı'nın açıklamaları

Çocukları andı okuması Opet Trafik Dedektifleri 7. Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimi

Jandarma Genel Komutanlığı ile Opet işbirliğinde düzenlenen "Opet Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında "7. Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimi" Antalya'da başladı

ANTALYA (AA) – Antalya'da Jandarma Genel Komutanlığı ile Opet işbirliğinde "Opet Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında "7. Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimi" düzenlendi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir otelde gerçekleştirilen eğitimin açılışında konuşan Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, projeye jandarma personelinin de dahil edilmesiyle Trafik Dedektifleri Projesi'nin kırsal kesimlerde yaşayan çocuk ve gençlere de eğitim verme imkanına kavuştuğunu söyledi.

Projeyi trafik güvenliği sorununu çözmek için hayata geçirdiklerini aktaran Öztürk, trafik güvenliği konusunda daha bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla 6 yıl önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Polis Eşleri Derneği işbirliğiyle çıktıkları yolda güzel sonuçlar almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Öztürk, "Projenin başlangıç yılı olan 2013'ten bu yana çocukların karşılaştığı trafik kazalarında çocuk ölüm oranı yüzde 20,5'lere düştü. Daha güvenli bir trafik inşa etmek üzere paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı hızlandırdık, canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız geleceğimiz ve onların bilinçlenmesi, güvenli bir ortamda büyümesi hepimizin ortak hedefi." diye konuştu.

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney ise trafik eğitimi ile eldeki malzeme ve araçların verimli şekilde kullanılmasının önemine dikkati çekti.

Güney, BM'ye verilen 2020 yılına kadar trafik kazalarından kaynaklanan ölüm oranlarında yüzde 50 azalma sağlanması taahhüdünün, gerçekleştirilen denetimler ve bu gibi projelerle yerine getirileceğine olan inancını vurguladı.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Albay Özgür Ecevit Taşcı, Jandarma Teşkilatı olarak bin 756 jandarma trafik timiyle hizmet ettiklerini söyledi.

2023 yılında 2 bin 356 trafik timini hedeflediklerini açıklayan Taşcı, Türkiye'deki çok sayıda ilçede denetimleri bu timlerin yaptığını ve trafik dedektifleri eğitimlerinin de bu kapsamda önem arz ettiğini belirtti.

İlk eğitim çocuklara verildi

Konuşmaların ardından eğitime katılan jandarma personelinin çocuklarına özel "trafik dedektifleri" eğitimi verildi. İlk trafik eğitimlerini anne ve babalarından alan çocuklar trafik dedektifi kostümleriyle trafik andı okuyarak "trafik dedektifi" ilan edildi.

Öte yandan, 15 Kasım'a kadar sürecek eğitimde 131 jandarma personeli, trafik dedektiflerini yetiştirmek üzere eğitim alacak ve proje eğitmeni olacak. Dört günlük eğitici eğitimlerinin sonunda sertifika alacak personel, görev yaptıkları illerin okullarında trafik dedektifleri eğitimi verecek.

Eğitimlerde "Deneyimsel Öğrenme Döngüsü", "Çocuk ve Yetişkin Eğitim Prensipleri", "Çocuk ve Yetişkin İletişim Becerileri ve Empati", "Gelişim - Öğrenme, Çocuk ve Yetişkin Eğitimi Benzerlik ve Farklılıkları", "Ders Planı Hazırlama, Canlandırma ve Gösterim Metoduyla Ders İşleme" konuları işlenecek.

Eğitim 15 Kasım'da sona erecek.