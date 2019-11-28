Son Dakika Haberleri: "Opet Trafik Dedektifleri Projesi" ile Hatay'da çocuklara eğitim verildi
Son Dakika Güncel 'Opet Trafik Dedektifleri Projesi' ile Hatay'da çocuklara eğitim verildi - Son Dakika

"Opet Trafik Dedektifleri Projesi" ile Hatay'da çocuklara eğitim verildi

6 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığı ile Opet iş birliğiyle düzenlenen "Opet Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Hatay'da çocuklara trafik eğitimi verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı ile Opet iş birliğiyle düzenlenen "Opet Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Hatay'da çocuklara trafik eğitimi verildi.

Hatay'da, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, "Opet Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Hassa ilçesindeki Aktepe 23 Nisan Anaokulu'nda eğitim çalışması yaptı.

Trafik bilincini oluşturmak amacıyla verilen eğitimlerde öğrencilere, trafik ışığı, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemeri konularında bilgi verildi.

"Opet Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında okullarına gelen Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timlerinin drone havalandırdıklarını gören çocuklar, büyük şaşkınlık yaşadı.

Eğitim kapsamında, öğrencilere isimlerinin yazılı olduğu "Trafik Dedektifi" kartları ile çikolata dağıtıldı.

Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Alçı, ilçe genelinde 80 trafik dedektifi görevlendirildiğini belirterek, öğrencilerin ellerindeki kartlarla birer trafik dedektifi olduğunu söyledi.

Alçı, trafik kurallarına her zaman uyulması gerektiğini vurguladı.

Jandarma, Hassa, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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