OPET Troya'da etno-köy oluşturacak - Son Dakika
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OPET Troya'da etno-köy oluşturacak

14 dakika önce

OPET, "Tarihe Saygı Projesi" kapsamında, Çanakkale'nin merkeze bağlı Çıplak köyünü etno-köye dönüştürecek.

OPET Troya'da etno-köy oluşturacak, System.String[]

OPET, "Tarihe Saygı Projesi" kapsamında, Çanakkale'nin merkeze bağlı Çıplak köyünü etno-köye dönüştürecek.

OPET'ten yapılan açıklamada, şirketin Gelibolu Yarımadası'nda 14 yıldır yürütülen "Tarihe Saygı Projesi" ile bölge tarihinin korunmasına destek verdiği, arkeo-köye dönüştürdüğü Tevfikiye köyünün ardından, Troya bölgesindeki Çıplak köyünde de çalışmalara başlandığı belirtildi.

Anadolu geleneğinin kültür mirasını temsil eden tüm katmanlara dair ögeler, dokular ve öyküleri barındırdığı kaydedilen açıklamada, Çıplak'ın etno-köye dönüştürüleceği, köye farklı bir kimlik kazandıracak fiziki düzenlemelerin yanı sıra halka yönelik kalkındırma çalışmalarının da yapılacağı ifade edildi.

-Yapılacak çalışmalar toplantıyla anlatıldı

Köyün yeni konseptinin ve yapılacak çalışmalarının ayrıntılarının köyde düzenlenen toplantı ile tanıtıldığı kaydedilen açıklamaya göre köy sakinlerine yapılacak çalışmaları anlatan OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Tevfikiye köyünü, Troya dönemini yaşatan atmosferi, binaları ve figürlerinin yanı sıra tarihi ve mitolojik değerleri ile arkeo-köye dönüştürdük. Tevfikiye arkeo-köyünü, destanlarla anılan ve ülkemizin sahip olduğu en önemli tarihi miraslardan biri olan Troya Antik Kentine yapılan ziyaretler sırasında mola verilen, gezilen ve Troya tarihinden izler taşıyan bir köy haline getirdik. Şimdi sırada Çıplak köyü var. Çıplak köyünü, etnografya kelimesinden türetilen etno-köy kavramı kapsamında yenileyeceğiz."

Proje kapsamında bölge sakinlerine Çıplak Köyü Halk Eğitim Merkezi'nde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile diksiyon, yöresel gıda ürünleri yapımı, protokol kuralları, tarih, İngilizce, kırsal turizm, hediyelik eşya yapımı gibi eğitimler verilecek.

Çanakkale, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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