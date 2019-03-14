Opet ve Sunpet, Konya Tarım Fuarı'na Katılacak

OPET ve Sunpet Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü büyük tarımsal mekanizasyon fuarı olan Konya Tarım Fuarı'na destek verecek.

OPET ve Sunpet Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü büyük tarımsal mekanizasyon fuarı olan Konya Tarım Fuarı'na destek verecek.



OPET'ten yapılan açıklamada, şirketin, Sunpet ile 19-23 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenecek 17. Konya Tarım Fuarı'na destek vereceği belirtildi.



Fuar kapsamında, OPET'in standında çiftçilere yeni kampanyaların tanıtılacağı ifade edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜYAP Konya Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, OPET'in Türkiye'nin en büyük tarım fuarı olan Konya Tarım Fuarı'na sponsor olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl 97 ülkeden 307 bin 919 ziyaretçiyi ağırlayan fuarımız, tarım sektöründe ülke sınırlarını aşan bir marka haline gelmiştir. Bu marka fuarın sponsorunun, Türkiye'nin en büyük markalarından OPET olmasının güçlü birlikteliği öne çıkaracak bir duruş sergileyeceğine inanıyoruz. Konya Tarım Fuarı için kurulan bu olumlu iş birliğinden hareketle, Tüyap ve Opet'in yeni projelerde bir araya gelerek, ülke ekonomisine katkı sağlamasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Türkiye'nin Kenevir Üretim Merkezi Seçilen Vezirköprü'de Arazilere Talep Arttı

Avrupa Birliği Türkiye'ye Suriyeliler İçin 1,5 Milyar Euro Verecek

HDP'den Demirtaş Açıklaması: Cezaevinde Olmasaydı Cumhurbaşkanı Olacaktı

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye Zeytin Dalı: Yakın İş Birliği İçerisinde Olmak İstiyoruz