Opioid ilacının distribütörleri ABD'nin Washington eyaletine 518 milyon dolar ödeyecek - Son Dakika
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Opioid ilacının distribütörleri ABD'nin Washington eyaletine 518 milyon dolar ödeyecek

04.05.2022 20:48
Opioid ilacının distribütörleri ABD'nin Washington eyaletine 518 milyon dolar ödeyecek

NEW ABD'nin Washington eyaletindeki davada ağrı kesici opioid ilacının zararlarından dolayı dağıtıcı üç firma ile 518 milyon dolarlık anlaşma sağlandığı bildirildi.

NEW ABD'nin Washington eyaletindeki davada ağrı kesici opioid ilacının zararlarından dolayı dağıtıcı üç firma ile 518 milyon dolarlık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Başsavcı Bob Ferguson, ülkenin en büyük 3 opioid dağıtıcısı McKesson Corp, Cardinal Health Inc ve AmerisourceBergen Corp şirketlerinin "aşırı bağımlılık yapan" ağrı kesicilerin eyalette yaygın olarak bulunmasındaki rolleri nedeniyle 518 milyon dolar ödemeyi kabul ettikleri anlaşmayı duyurdu.

Ferguson, 3 şirketin "Washington'a aşırı miktarda uyuşturucu sevk ederek bağımlılığı körüklediklerini" ifade ederken eyaletteki opioid satışlarının 1997 ile 2011 arasında yüzde 500'den fazla arttığı kaydedildi.

Anlaşmaya göre Washington eyaletinin şirketlerden alacağı miktarın 476 milyon doları, madde bağımlılığı tedavisi, bağımlılıkla mücadele edenler için barınma ve işe yerleştirme gibi hizmetlerde kullanılacak.

Suçlamaları reddeden şirket yöneticileri, sadece doktorların reçete ettiği opioidleri sağladıklarını söylerken "doktor-hasta ilişkisine müdahale etme gibi bir rollerinin olmadığı" açıklamasında bulundu.

Bu yılın başlarında, 46 eyalete 18 yılda toplam 20 milyar dolar ödemeyi kabul ettikleri uzlaşmayı duyuran 3 dağıtıcı şirketin opioid davalarında en fazla ödeme (518 milyon dolar) yapacağı eyalet Washington oldu.

Daha önce opioid üreticisi Johnson & Johnson'ın, ABD'de 2001'den bu yana yarım milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan ağrı kesici nedeniyle, binlerce yerel yönetime ve eyaletlere 9 yılda 5 milyar dolar ödeyeceği duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Opioid ilacının distribütörleri ABD'nin Washington eyaletine 518 milyon dolar ödeyecek - Son Dakika


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