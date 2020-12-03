Oppenheimer, yeni atama ile stratejik gelişimini sürdürdüğünü açıkladı

Oppenheimer, Guillaume Petitgas'ın İngiltere'de Genel Müdür alarak atanmasıyla Debt Capital Markets Group'un (Borç Sermaye Piyasaları Grubu) stratejik gelişimini sürdürdüğünü duyurdu.

Yatırım bankası, varlık yöneticisi ve Oppenheimer Holdings'in bir yan kuruluşu olan Oppenheimer, Guillaume Petitgas'ın Genel Müdür olarak atanmasıyla şirketin Yatırım Bankacılığı işindeki Debt Capital Markets Group liderlik ekibindeki gelişimin devam ettiğini duyurdu. Petitgas'ın, Londra'da görev yapacağı ve Avrupa İcra Kurulu Başkanı Max Lami ile New York merkezli Borç Sermaye Piyasaları Küresel Başkanı John Tonelli'ye bağlı olacağı belirtildi.

Konuyu değerlendiren John Tonelli şöyle konuştu: "Guillaume'nin küresel Borç Sermaye Piyasaları ekibimize katılmasından heyecan duyuyoruz. Sektörde saygı duyulan görüşleri, deneyimi ve ilişkileri, özellikle Guillaume'nin 15 yıldan uzun süredir faaliyet gösterdiği CEEMEA'da küresel DCM kapasitemizi güçlendiriyor". - İSTANBUL