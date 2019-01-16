Oppo 10x Optik Zoom Telefon Kamerası Teknolojisini 16 Ocak'ta Duyuracak!

Oppo 10X Optik Zoom Kamera Teknolojisini 16 Ocak'ta Gözler Önüne Seriyor!
Oppo 10X Optik Zoom Telefon Kamera Teknolojisini 16 Ocak'ta Duyuracak!
Akıllı telefonların bir çoğunda, ikinci kamera seti yardımıyla 2X optik zoom özellikli telefon kamera teknolojisini gördük. Ancak Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, 10X Optik kayıpsız zoom teknolojisi ile bu alanda yeni bir standart oluşturmak üzere.
Çince yayın yapan MyDrivers, şirketin 16 Ocak'taki bir etkinliği için gönderilen davetiyeyi paylaştı.
Birkaç hafta önce, bir patent sızıntısı, Oppo'nun yaklaşmakta olan cihazlarından birinde 10x optik zoom teknolojisini kullanabileceğini gösteriyordu. Söz
konusu patent görselinde, şirketin bunu başarmak için bir çeşit ayna temelli kurulum kullanacağı açıkça görülüyor.
Oppo 10X Optik Zoom Patenti
Credit: The Leaker
Yine de iki yıl önce, Oppo, Mobile World Congress'te (MWC) telefon kameraları için 5x optik zoom teknolojisini açıklamış ancak hiçbir üründe kullanmamamıştı. Bu nedenle, yeni 10x optik zoom teknolojisinin tüketicilere yol gösterip göstermediğinden emin olmak için biraz erken olabilir.
Şirketin ticari bir cihaz başlatıp başlatmayacağı veya teknolojiyi bir prototip cihazla gösterip gösteremeyeceği açık ve net değil. Sanırım birkaç gün içinde bunu net olarak görebiliriz.
TNW
Moose