OPPO 16. yılını kutluyor - Son Dakika

OPPO 16. yılını kutluyor

OPPO Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO), "Son 16 yıldaki desteği ve bağlılığı ile bu şirketin başarısını mümkün kılan müşteriler, ortaklar ve çalışanlar olarak yolculuğumuz boyunca OPPO'ya katılanlara teşekkür ediyorum.

OPPO 16. yılını kutluyor, System.String[]

OPPO Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO), "Son 16 yıldaki desteği ve bağlılığı ile bu şirketin başarısını mümkün kılan müşteriler, ortaklar ve çalışanlar olarak yolculuğumuz boyunca OPPO'ya katılanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, geçen birkaç yıl içinde, akıllı telefon üreticisinden akıllı cihaz yenilikçisine dönüşen OPPO, şirketin teknolojik yenilikleri ve büyümesinde bir dönüm noktası olarak bugün 16'ncı yılını kutluyor.

Şirket, bu yıl 5G, yapay zeka, görüntü kalitesi ve VOOC hızlı şarj kategorilerinde bir dizi atılım gerçekleştirdi. Ağustos ayında görüntü kalitesi standardını yeni bir seviyeye taşıyan yeni nesil hibrit yakınlaştırma teknolojisini piyasaya süren OPPO, buna ek olarak, 125W hızlı şarjı tanıtarak bu alandaki endüstri lideri konumunu pekiştirdi.

OPPO ayrıca Birleşik Krallık'taki ilk 5G bağımsız ağlarını başarıyla kurdu ve Avrupa'nın ilk 5G SA ağ dilimleme hizmetlerini sağladı. Şu anda OPPO, dünya çapında 5G'nin büyük ölçekli ticarileştirilmesini hızlandırmaya devam eden 50'den fazla küresel operatörle çalışıyor.

Bununla birlikte OPPO, CVPR 2020'de 'Yapay Zeka' kategorisinde iki adet birincilik ödülü kazandı ve en yeni yapay zeka teknolojilerini keşfetmek için Akıllı Algılama ve Etkileşim Departmanı'nı kurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPPO Kurucusu ve CEO'su Tony Chen, 16. yılını kutlayan şirketin yıldönümüne dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"Teknoloji sadece hayatımızı geliştirmekle kalmamalı, aynı zamanda dünyayı ve insanlığı birbirine yaklaştırmalıdır. OPPO'nun yolculuğuna başladığındaki ilk inanç ve bağlılık budur. Uzun vadede OPPO, dünyanın her yerindeki tüketicilere daha iyi bir teknolojik deneyim getirmeye devam edecek ve bir ekosistem oluşturacaktır. Son 16 yıldaki desteği ve bağlılığı ile bu şirketin başarısını mümkün kılan müşteriler, ortaklar ve çalışanlar olarak yolculuğumuz boyunca OPPO'ya katılanlara teşekkür ediyorum."

Yenilik odaklı şirket

Açıklamaya göre ayrıca, entegre bir teknoloji firması olmayı hedefleyen OPPO, farklı bağlamlarda kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için her geçen gün kendini geliştiriyor. Akıllı Mobil Cihazlar İş Birimi'nin kurulmasıyla birlikte kulaklıklar, akıllı saatler ve 5G teknolojileri dahil olmak üzere çeşitli akıllı ürünleri piyasaya süren OPPO, akıllı telefon pazarına ek olarak yeni bir akıllı ekosistem yaratmaya çalışıyor.

Donanım, yazılım ve internet hizmetlerinde temel teknolojiler geliştirerek tüketici odaklı bir marka olan OPPO, işletim sistemi arayüzü ColorOS'un en son sürümünde, engelsiz işlevleri optimize ederek görme, işitme ve fiziksel engelli kullanıcıları destekliyor. Şu anda, ColorOS'un aylık aktif kullanıcıları dünya çapında 370 milyona ulaşmış durumda.

Teknolojiyi daha erişilebilir ve kişisel hale getirmek için yıllardır temel değerini koruyan OPPO, gelecekte küresel kullanıcılara daha fazla insan merkezli tasarım ve ürün sunmak için önde gelen ağ operatörleri ve perakendecilerle birlikte küresel tedarik zinciri ortaklarıyla yakın ve güçlü iş birlikleri paylaşmayı umuyor.

Cep Telefonu, Yapay Zeka, CEO, 5G, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji OPPO 16. yılını kutluyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Atatürk heykelini hortumla yıkadı Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 1648 yeni vaka tespit edildi Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu şehir Bartın'da denetimler arttı Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor
DSÖ uzmanından tedirgin eden sözler: Koronavirüs salgınının daha başlangıcındayız DSÖ uzmanından tedirgin eden sözler: Koronavirüs salgınının daha başlangıcındayız         
22:00
Doğu Perinçek'tan Doğu Perinçek'tan "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt: Yine alırdım         
21:48
Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım uygulama tavsiye kararına sert tepki: Kabul edilemez Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım uygulama tavsiye kararına sert tepki: Kabul edilemez         
20:21
Komşusunu darp eden Halil Sezai'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Sinirle bir kaç defa vurdum Komşusunu darp eden Halil Sezai'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Sinirle bir kaç defa vurdum         
18:57
Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi         
16:54
Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar         
16:19
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu         
12:01
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
Hanife Gürdal ile boşanan Kemal Ayvaz, Instagram'da birlikte oldukları pozları silemedi Hanife Gürdal ile boşanan Kemal Ayvaz, Instagram'da birlikte oldukları pozları silemedi         
10:09
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Anadolu'nun ilk umumi helası, müze olacak Anadolu'nun ilk umumi helası, müze olacak         
08:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 22:15:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: OPPO 16. yılını kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei