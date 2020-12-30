Oppo, 2021'de yatırıma devam edecek - Son Dakika

Oppo, 2021'de yatırıma devam edecek

30.12.2020 11:59
Oppo, 2021'de yatırıma devam edecek, System.String[]

Dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından Oppo, 2021 yılında da akıllı ürünlerini Türkiye'de tüketicilerle buluşturmaya, yerel yatırımlar yapmaya ve kampanyalarındaki lokal iletişimine devam edecek.

Dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından Oppo, 2021 yılında da akıllı ürünlerini Türkiye'de tüketicilerle buluşturmaya, yerel yatırımlar yapmaya ve kampanyalarındaki lokal iletişimine devam edecek.

Oppo açıklamasına göre, Marka, tüm dünyada salgın ilan edilmesi sebebiyle zorlu geçen 2020 yılında hem globalde hem de Türkiye pazarında önemli gelişmelere imza attı. 16'ncı yılını kutladığı 2020'de farklı alanlarda pek çok yeniliği tüketicileriyle buluşturan Oppo, 5G, yapay zeka, görüntü kalitesi ve VOOC hızlı şarj kategorilerinde bir dizi atılım gerçekleştirdi.

Görüntü kalitesi standardını yeni bir seviyeye taşıyan yeni nesil hibrit yakınlaştırma teknolojisini piyasaya süren Şirket, buna ek olarak, 125W hızlı şarjı tanıtarak bu alandaki endüstri lideri konumunu pekiştirirken, INNO DAY 2020'de insan-teknoloji etkileşiminin geleceğini ortaya çıkaran Oppo X 2021, Oppo AR Glass 2021 modellerini ve Oppo CybeReal AR uygulamasını tanıttı. "İnsanlık için Teknoloji, Dünya için İyilik" vizyonunu paylaşan Oppo, "3+N+X" teknoloji geliştirme stratejisini de açıkladı.

Şirket, "Yeni Tasarımlar, Yeni Trendler, Yeni Momentum" temasıyla gerçekleşen Çin Uluslararası Endüstriyel Tasarım Fuarı'nda insan merkezli tasarım felsefesine dayanan çok sayıda yeni kavramsal tasarımı sergiledi. 5G bağlantılı ekosistemler için temel ürün teknolojilerini daha da geliştirmek amacıyla Haydarabad'da bulunan Ar-Ge merkezinde bir 5G inovasyon laboratuvarı kurduğunu duyuran Marka, Hindistan'da kamera, güç-pil ve performans alanlarında Ar-Ge'ye tahsis edilmiş üç inovasyon laboratuvarı daha açacağını açıkladı.

Türkiye pazarında alınan ödüller

Açıklamaya göre, ikinci yılını doldurduğu Türkiye pazarında ise başarıların ardı ardına geldiği bir yıl oldu. Find serisinin öne çıkan modeli Find X2 Türkiye'de ilk kez tüketiciyle buluştu. Merakla beklenen Reno3 ve Reno4 Serisi kullanıcılar tarafından sevilerek başarılı satış rakamları yakalandı. Yine bir ilk olarak Enco W31 ve Enco W51 kablosuz kulaklık modelleriyle akıllı saat Oppo Watch Türkiye'de ilk kez satışa sunuldu.

Ayırca 2020, Oppo Türkiye'nin ödülleri de aldığı bir yıl oldu. Oppo, Reno 4 Serisi için hazırladığı "Hayatım Benim Koleksiyonum" kampanyasıyla, katıldığı tüm yarışmalardan ödülle döndü. Sosyal medyada en iyi influencer kullanımları ve en yaratıcı marka-influencer iş birliklerinin ödüllendirildiği InFlow Ödülleri'nde OPPO, "Hayatım Benim Koleksiyonum" kampanyasıyla "En İyi Telekomünikasyon Influencer Kampanyası" kategorisinde ödül kazandı.

Kampanyaların pazarlama süreçlerini merkeze alarak elde ettikleri başarıları ödüllendiren İstanbul Marketing Awards'tan Oppo, Influencer Kullanımı kategorisi ve Geleneksel Marka İletişimi kategorisi dallarında iki ödülle döndü. Reklam ve pazarlama endüstrisinde yaratıcı dünyaya katkı sağlayan tüm ekiplerin başarılarını ödüllendiren Felis Ödülleri'nde ise medya bölümünde Tüketici Elektroniği kategorisinde ödül kazandı.

"Yeni akıllı ürünlerimizin Türkiye'de tüketicilerimizle buluştuğu bir yıl olacak"

Açıklamada 2021 hedeflerine ilişkin görüşlerine yer verilen Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, şunları kaydetti:

"Oppo olarak, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve herkesin hayattan en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmak için sürekli olarak yenilikçi teknolojiler geliştiriyor ve bunu sizlere duyuruyoruz. 2020 ne kadar zorlu geçen bir yıl olsa da Oppo için Türkiye pazarında güçlendiği, yenilikçi ürünlerini tüketicilerle buluşturduğu ve yerel yatırımlarını gerçekleştirdiği başarılı bir yıl oldu. 2021'de daha fazla yenilik yapmaya ve dünya çapında daha fazla insana olağanüstü teknoloji deneyimleri sunmaya hazırız. İlk etapta, Türkiye'deki büyümemize paralel olarak aldığımız yatırım kararını hayata geçireceğiz. Bununla birlikte dönemsel olarak gerçekleştirdiğimiz reklam kampanyalarımızla lokal iletişimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. 2021, Find, Reno ve A serisinin yeni modellerinin ve yeni akıllı ürünlerimizin Türkiye'de tüketicilerimizle buluştuğu bir yıl olacak. 2021'de de Oppo tüketicilerin beklentilerine cevap veren bir marka olmaya devam edecek."???????

Yapay Zeka, Türkiye, Renault, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oppo, 2021'de yatırıma devam edecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aylin Sözer'i öldüren katilin cerrahi eldiven kullandığı ve üzerinde uyuşturucu olduğu ortaya çıktı Son dakika: Esnafa yapılacak kira ve hibe desteği için başvurular bugün başlıyor Eski eşinin boğazını kesip 5 kez bıçaklayan adamdan şaka gibi savunma: Yanlış anlaşılma oldu 2020 yılında Türkiye'de en çok habere konu olan iş insanı Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan oldu Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor
Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesaplarında toplam 500 milyon takipçiye yaklaştı Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesaplarında toplam 500 milyon takipçiye yaklaştı         
12:03
Elektrikli scooter'larla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık iki kişi binen ceza ödeyecek Elektrikli scooter'larla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık iki kişi binen ceza ödeyecek         
11:55
Selda Taş'ın katil zanlısı eşinin ifadesi ortaya çıktı: Aldatıyordu, öldürdüm Selda Taş'ın katil zanlısı eşinin ifadesi ortaya çıktı: Aldatıyordu, öldürdüm         
11:46
Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı         
11:26
Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanabilecek bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanabilecek bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu         
11:21
Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı         
11:00
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
İşçisine hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç İşçisine hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:55
Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı         
09:41
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Berberde akıl almaz olay! Saç tıraşını beğenmeyince 2 kişiyi bıçakladı Berberde akıl almaz olay! Saç tıraşını beğenmeyince 2 kişiyi bıçakladı         
09:27
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi         
08:21
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 12:55:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Oppo, 2021'de yatırıma devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei