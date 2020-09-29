OPPO, 212 Photography Istanbul'a sponsor oldu - Son Dakika

OPPO, 8-18 Ekim 2020'de 5 farklı mekanda gerçekleşecek, fotoğraf sanatının gücü ile farklı bir diyalog ortamı yaratmaya hazırlanan 212 Photography Istanbul'un altın sponsoru oldu.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 3'üncü kez düzenlenecek 212 Photography Istanbul, 8-18 Ekim'de festivale özel bir rota dahilinde 5 farklı mekanda gerçekleşecek.

10 gün boyunca sürecek festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın katkılarıyla gerçekleşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ'nin yanı sıra OPPO'nun altın sponsor olduğu festival, İstanbullulara yeni keşif rotaları da sunacak.

Merkez üssü Yapı Kredi bomontiada olacak festivalin bu yılki durakları arasında özel bir rotayla Tekfur Sarayı Müzesi, Zülfaris Karaköy, Şerefiye Sarnıcı ve Akaretler Sıraevler yer alacak.

OPPO, globalde olduğu gibi Türkiye'de de sanatı, özellikle fotoğrafçılığı destekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, 212 Photography Istanbul'a Türkiye'de bu alandaki tek festival olması nedeniyle sponsor olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"OPPO olarak ürünlerimizde baş döndürücü tasarımı, yenilikçi mobil fotoğraf teknolojileri ile birleştiriyoruz. Akıllı telefonlarımızı geliştirirken görüntü teknolojilerinden asla ödün vermiyoruz. Dünyada ilk pop-up kamera, ilk motorlu döner kamera gibi teknolojilerimizle pek çok ilke imza attığımız mobil fotoğrafçılık alanında tüm hedefimiz, dünyayı tamamen yeni bir bakış açısıyla görebilmek ve gösterebilmek. 212 Photography İstanbul, fotoğrafçılıktaki gerçek güzellikleri keşfetmeyi sağlayacağı için bizim için çok önemli. Bu festivalde altın sponsor olarak yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Workshoplar düzenlenecek

Verilen bilgiye göre, sergiler, atölyeler, film gösterimleri, söyleşiler ve uluslararası bir yarışmayla gerçek bir festival olarak düzenlenen 212 Photography Istanbul'da birbirinden farklı konularda katılımcıların dikkatini çekecek workshoplar da düzenlenecek.

Başarılarıyla dünya çapında tanınan Coşkun Aral, 11 Ekim saat 11.00-12.00'de "Bir Anı Koleksiyoncusunun Hikayesi"ni aktaracak. 16 Ekim saat 18.00-19.00'da katılımcılarla buluşacak olan Sefa Yamak, "Dijital Koleksiyonculuk" konusunu anlatırken, Umut Eker ise 13 Ekim saat 14.30-15.30'da "Mobil Fotoğrafçılık" anlatımı ile katılımcıların karşısında olacak.