Oppo'ya Türkiye Planlarını Sorduk

Dünyanın dördüncü en büyük telefon üreticisi olan Çinli OPPO, Türkiye'de faaliyetlerine başladı.

Dünyanın dördüncü en büyük telefon üreticisi olan Çinli OPPO, Türkiye'de faaliyetlerine başladı. Geçtiğimiz günlerde test merkezimize gelen OPPO RX17 Pro'yu kutudan çıkarmıştık. Markanın Türkiye planlarını ve pazarla ilgili beklentilerini OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou'ya sorduk.

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