Son Dakika Haberleri: Oppo'ya Türkiye Planlarını Sorduk

Oppo'ya Türkiye Planlarını Sorduk

30 dakika önce

Dünyanın dördüncü en büyük telefon üreticisi olan Çinli OPPO, Türkiye'de faaliyetlerine başladı.

Dünyanın dördüncü en büyük telefon üreticisi olan Çinli OPPO, Türkiye'de faaliyetlerine başladı. Geçtiğimiz günlerde test merkezimize gelen OPPO RX17 Pro'yu kutudan çıkarmıştık. Markanın Türkiye planlarını ve pazarla ilgili beklentilerini OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou'ya sorduk.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:49 Kaynak: Youtube

Türkiye, Genel
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