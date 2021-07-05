Oppo A15, Turkcell mağazalarında tüketiciyle buluşuyor

Oppo'nun A15 modeli Turkcell mağazalarında "Ayın Yıldız Ürünü" olarak tüketiciyle buluşuyor.

Oppo açıklamasına göre, 26 Temmuz'a kadar devam edecek kampanya kapsamında tüketiciler, hem peşin alımlarında hem de taksitli ödemeyi seçtiklerinde A15 modeline indirimli fiyat üzerinden sahip olabilecek.

6.5 inç genişliğinde 1600x720 ekran çözünürlüğüne sahip olan A15, geniş ekranı sayesinde görüntülerin net görünmesine imkan sağlıyor. Yapay zeka üçlü kamerası bulunan modelde 13MP ana kamera olurken, 2MP makro ve 2MP mono kameralar kaliteli fotoğrafların çekilmesini mümkün kılıyor. A15'in önde ise 5MP kamerası bulunuyor. Mediatek Helio P35 işlemci kullanan A15 modeli Android 10 işletim sistemine sahip olup ColorOS 7.2 arayüzü ile birlikte geliyor. A15 modelinde 2GB bellek yer alırken dahili depolamada 32GB alana sahip bir şekilde tüketiciye sunuluyor. MicroSD kart desteğiyle kapasite 256GB'a kadar yükseltilebiliyor.