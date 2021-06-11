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Oppo A54, Türkiye'de tüketiciyle buluştu - Son Dakika

Oppo A54, Türkiye'de tüketiciyle buluştu

11.06.2021 15:07
Oppo A54, Türkiye'de tüketiciyle buluştu, System.String[]

Oppo'nun A54 modeli Türkiye'de tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Oppo'nun A54 modeli Türkiye'de tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, satışa sunulan A Serisi'nin yeni modeli A54, teknolojiyi daha eğlenceli hale getirmek için tasarlandı.

Yeni modelde hızlı şarj özelliği, sekiz çekirdekli işlemci, 128GB ultra geniş bellek kapasitesi ve 6,5 inç genişlik bulunuyor.

5000 mAh kapasiteli uzun ömürlü bir pile sahip olan Oppo A54, tek bir şarjla 2 güne kadar dayanıklılık sunuyor.

A54'ün 18W hızlı şarjı, telefonu yalnızca 2 saat 23 dakika içinde tamamen şarj ederken 10 dakikada yüzde 13'e kadar şarj imkanı tanıyor.

Pil bitmek üzereyken devreye giren süper güç tasarruf modu, pil ömrünün yüzde 5'inde bile WhatsApp'ta 85 dakikaya kadar sohbet ve 91 dakika telefon görüşmesi imkanı veriyor.

Gece telefonu şarj etmenin unutulması durumunda, A54'ün yapay zeka gece şarjı pil ömrünü koruyor. Böylece pili, ertesi sabaha yalnızca yüzde 1,79 gibi çok az bir oranda azalıyor.

Oppo A54, sıcaklık ve su artışı gibi durumlarda bunu algılayıp şarjı durduran bir kısa devre koruyucusu, "HyperBoost" özelliği ile oyunlarda üstün performans, optimum ısı yayımı özelliği, gün ışığı ekranı ve ay ışığı ekranı gibi çok sayıda özellik barındırırken, kamera özellikleri ile de öne çıkıyor.

Telefonun arka kısmında 13MP ana kamera, yakın mesafe çekimleri için 2MP makro kamera ve arka planı bulanıklaştırıp fotoğrafın konusunu vurgulayan çekimler için 2MP bokeh özelliği bulunuyor.

Renk doygunluğunu ve parlaklığını dengeleyen "Dazzle Color" ile tüm ortamlardaki çekimleri iyileştiren Oppo A54, yapay zeka sahne tanıma özelliğiyle ise yeşil bitkiler, havai fişekler, kuşlar, gün doğumu ve gün batımı dahil olmak üzere 23'e kadar farklı senaryoyu akıllıca tanıyabiliyor.

A54, gece çekimlerinde ayrıntıları aydınlatmak için gece modu'nun da dahil olduğu bir dizi farklı fotoğraf özelliklerine sahip bulunurken, bunların arasında ön ve arka kamerada 15 filtre, 4 cm mesafeden makro fotoğraflar çekme yeteneği ve 180 derece panorama fotoğrafları yer alıyor.

OPPO A54'ün ön kameradaki bokeh özelliği, sadece bokeh fotoğraf değil, aynı zamanda güzelleştirme ve filtre efektleri de sunuyor.

Yapay zeka güzelleştirme modu herkesin en iyi şekilde görünmesini sağlamak için cilt tonlarını ayarlayarak ve yumuşatarak, grup halindeki çekimlerde bile herkesi ayrı ayrı güzelleştiriyor.

Su sıçramalarına karşı dayanıklı IPX4 sertifikasına sahip Oppo A54, kullanıcıların üstün kalitede güvenilir bir ürün aldıklarından emin olmaları için, 50'den fazla üretim süreci kontrolünden, 130'dan fazla ultra titiz güvenilirlik testinden ve 320'den fazla deneysel testten geçti.

Cep Telefonu, Yapay Zeka, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Oppo A54, Türkiye'de tüketiciyle buluştu - Son Dakika Ekonomi


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