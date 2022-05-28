Oppo A57 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı - Son Dakika
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Oppo A57 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

28.05.2022 00:38
Oppo A57 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Oppo A57'nin sadece 4G versiyonu sunan daha uygun fiyatlı versiyonu tanıtıldı. İşte Oppo A57 4G özellikleri ve fiyatı!

Nisan ayında MediaTek Dimensity 810'dan güç alan ve 5G desteği sunan A57 modelinin tanıtımını gerçekleştiren Oppo bu kez aynı cihazın 4G versiyonunu tanıttı. Oppo A57 4G olarak adlandırılan telefon MediaTek'in bir diğer işlemcisi olan Helio G35'ten güç alıyor. İki model arasındaki tek fark bu değil.

Oppo A57 4G özellikleri

10W yerine 33W'a kadar hızlı şarj desteği sunan 5000 mAh batarya avantaj sunsa da, 6.56 inçlik HD+ çözünürlük sunan LCD ekranın yenileme hızı, cihazın 5G versiyonu ile kıyasladığımızda 90 Hz'den 60 Hz'e düştü. 12 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.3 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci olan Helio G35, 680 MHz hızında çalışan PowerVR GE8320 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Oppo A57 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

3 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan telefonda microSD kart yuvası yer alıyor. Android 12 işletim sistemi ve ColorOS 12.1'in yüklü olarak geldiği telefon, arka tarafında 13 Megapiksel kameraya ve 2 Megapiksel derinlik algılama sensörüne sahip.

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USB-C bağlantı noktasına sahip olan telefonda, 3.5 mm kulaklık girişi korunmaya devam ediyor. 163.74 x 75.03 x 7.99 mm boyutlara ve 187 gram ağırlığa sahip olan telefon, IP54 sertifikası ile geliyor.

Yüz kilidi ve parmak izi okuyucunun yer aldığı telefon, parlayan siyah ve parlayan yeşil olmak üzere iki renk seçeneği ile kullanıcı karşısına çıktı.

Oppo A57 4G fiyatı ne kadar?

Cihazın fiyatı 160 dolar olarak belirlenirken, Türkiye fiyatının nasıl olacağı veya ülkemizde satışa sunulup satılmayacağı bilinmezliğini koruyor.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Nisan, Oppo, 5G, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oppo A57 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oppo A57 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı - Son Dakika
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