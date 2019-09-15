OPPO A5S, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören model

"OPPO A5S" YENİLİKÇİ ÖZELLİKLERİ İLE OKULA DÖNÜŞ DÖNEMİNDE GENÇLERİN YANINDA…

OPPO'nun A5s modeli, kendi segmentinde fark yaratan özellikleriyle yoğun ilgi görüyor.



Eylül ayının gelmesiyle okula dönüş heyecanı başladı. Yeni başlayan eğitim öğretim yılında teknolojik ihtiyaçlar arasında, akılı telefonlar öğrencilerin hayatını kolaylaştıran cihazlar olarak öne çıkıyor. Akıllı telefonlar, bilgiye ve iletişime hızlı erişim sağlayarak özellikle de üniversite öğrencilerinin eğitim hayatında olmazsa olmazlar arasında yer alıyor.



OPPO'nun kendi segmentinde fark yaratan A5s modeli, genç kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. A5s, etkileyici tasarımından uzun ömürlü piline, su damlası ekranından çift arka kamerasına ve parmak izi tarayıcısına kadar ihtiyaç duyulan tüm özellikleri ve fazlasını sunuyor.



Su damlası ekran

A5s'in su damlası 6,2 inç LCD ekranı, 19: 9 en-boy oranı ve 1520×720 piksel çözünürlüğü bulunuyor. Telefonun yüzde 81,2 ekran/ kasa oranı sayesinde kullanıcılar, mobil oyun, video izleme ve internette gezinme işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor. OPPO A5s'in arka kapağı ve çerçevesi farklı tasarımıyla dikkat çekiyor. Telefonun ayna kaplaması, arka kapağın dokusunun standart metal versiyondan daha çarpıcı bir görsel deneyim oluşturmasını ve ışık akışlarını toplamasını sağlıyor.

4230mAh pil ve parmak izi tarayıcı

OPPO A5s'te kullanıcıların cihazlarını sadece 0,08 saniyede hızlı ve güvenli bir şekilde açabilmelerini sağlayan bir arka parmak izi tarayıcı bulunuyor. A5s, 4230mAh yüksek kapasiteli bir pille çalışıyor. Yapay zeka algoritma optimizasyonu ve düşük güç tüketimi sağlayan bir Media Tek Helio P35 (MT6765) işlemci sayesinde 13,5 saate kadar video oynatmayı destekliyor. 2.3GHz CPU ve 3GB RAM, aynı anda birden fazla uygulamanın sorunsuz çalışmasını sağlıyor.



Mükemmel fotoğraf çekimleri

OPPO A5s'te, 8MP ön kamera ve F2.0 diyafram bulunuyor. Yapay zeka fonksiyonları sayesinde, ön kamera daha doğal ve kişiselleştirilmiş selfie çekimlerine imkan sağlıyor. OPPO A5s ayrıca, portre çekimlerinde mükemmel arka plan sunan 13MP (F2.2) + 2MP çift arka kameralarla donatıldı. Yapay zeka güzelleştirme teknolojisi ile eşleştirilen portreler her zamankinden daha dikkat çekici bir özellik kazanıyor. 3G RAM özellikli OPPO A5s'ler ayrıca AR etiketlerini de destekliyor. Yüz hareketlerine yanıt veren AR etiketlerinin yanı sıra, ön plan ve müzik çıkartmaları, daha dinamik ve ilgi çekici bir fotoğraf deneyimi sunuyor.



ColorOS 5.2.1 sistemi

OPPO A5s, aerodinamik ve çarpıcı ColorOS 5.2.1 sistemi ile çalışıyor. Akıllı Bar, kullanıcıların uygulamalar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmasını, kısa mesajlara kolayca cevap vermesini mümkün kılıyor. Akıllı Ekran Çubuğu ayrıca, oyun oynarken veya video izlerken dosya aktarmayı sağlayan bir verimlilik aracı işlevi görüyor.



OPPO A5s, 3GB RAM + 32 GB ROM seçeneği ile geldi. Siyah, mavi renk seçenekleri olan OPPO A5s, 1899TL KDV dahil tavsiye edilen tüketici fiyatı ile zincir mağazalarda ve operatörlerde kullanıcıların beğenisine sunuldu.