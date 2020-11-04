Oppo A73 Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika

Oppo A73 Türkiye'de satışa sunuldu

04.11.2020 10:49
Oppo A73 Türkiye'de satışa sunuldu, System.String[]

'Hepsi Bir Arada' şeklinde tanıtımı yapılan eğlence özellikleriyle dikkati çeken Oppo A73 Türkiye'de satışa sunuldu.

'Hepsi Bir Arada' şeklinde tanıtımı yapılan eğlence özellikleriyle dikkati çeken Oppo A73 Türkiye'de satışa sunuldu.

Oppo açıklamasına göre, Oppo A73, A serisinin odak noktasını kesintisiz oyun ve içerik tüketimine doğru genişletirken, pratikliği, dayanıklılığı ve etkileyici tasarımı bir arada sunarken, kullanıcıların yanında taşımaktan heyecan duyacağı, hafif ve modern bir akıllı telefon olarak tasarlandı. Gövdeye entegre deri görünümlü arka kapak, hissettirdiği lüks duygusuyla kullanıcılara zarif bir şekilde öne çıkma fırsatı tanıyor.

Akıllı telefon, telefonu daha dikkati çekici hale getiren lazerle işlenmiş Oppo monogramına sahip gümüş seçeneğiyle öne çıkıyor. Arkadaki dört kameranın 2x2 dizilimli yerleşimi de lüks hissini artırıyor.

30W VOOC hızlı şarj özelliği

Açıklamaya göre, yenilikçi güç tasarrufunu patentli hızlı şarj teknolojisiyle birleştiren Oppo A73, 30W VOOC hızlı şarj ile 56 dakikada tam şarj olurken 10 dakikada yüzde 27, 30 dakikada ise yüzde 72 doluluk elde edilebiliyor.

Hızlı şarj olmasının yanı sıra şarj güvenliği koruması sağlayan birden çok donanım ve yazılımla birlikte gelen Oppo A73, düşük pil kaygısını sona erdirmek için Süper Güç Tasarrufu Modu ve Yapay Zeka Gece Şarjı gibi ek pil tasarrufu sağlayan teknolojileri de beraberinde getiriyor.

Açıklamaya göre, en iyi oyun ve göz konforu modunu otomatik olarak optimize edebilen Oppo A73, ekranı ortama göre ayarlıyor ve kullanıcıların gözlerini koruyor. Ayrıca söz konusu akıllı telefon, sık oyun oynayan kullanıcılar için donanımdan yazılıma kadar üstün eğlence deneyimi sunuyor.

Hızlı Kullanıcı Bildirimleri ve Serbest Pencere Yanıtı özellikleriyle Oppo A73, oyunun ortasında oyuncuları rahatsız etmeyen özelliklere de sahip. Hızlı Kullanıcı Bildirimleri, yeni mesajları kullanıcılara açılır pencerelerle bildirmek yerine uygulamalardan gelen mesaj metinlerinin yalnızca ekrandan akmasını sağlıyor.

Yapay zeka destekli kameralar öne çıkıyor

Açıklamaya göre, Oppo A73, çekim yapılan ortamın yanı sıra doğal güzelliği geliştirerek görüntülerin gerçekten öne çıkmasını sağlamak için yapay zeka destekli kameralarla donatıldı. Akıllı telefonun ana kamerası, derin öğrenme algoritmaları aracılığıyla renkleri daha canlı hale getiren veya çevredeki ortam parlaklığına ve renklerine göre portreleri güzelleştiren Yapay Zeka Parlak Renk Modu özelliğiyle geliştirildi.

Açıklamadaki bilgilere göre ayrıca "ColorOS 7.2" özelliği günlük yaşama göre özel olarak tasarlanmış sorunsuz ve verimli bir deneyim sunuyor. ColorOS 7.2, tek elle kullanımı ve kontrolü geliştiren hareketlerden daha fazla paylaşılacak içerik kaydetmeye ve kullanıcıların telefonlarını gizlilik kaygısı olmadan paylaşmasını sağlayan güvenlik özelliklerine kadar, kullanıcıları memnun etmeyi sürdürecek pratik özellikler sunuyor.

Cep Telefonu, Yapay Zeka, oyunlar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oppo A73 Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika


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