Oppo A9 2020, özellikleriyle genç kullanıcılara hitap ediyor

Oppo'nun yeni modellerinden A9 2020, fotoğrafçılık kabiliyetleri, tasarımı ve uzun ömürlü pil özelliğiyle orta segment akıllı telefon pazarında öne çıkıyor.

Şirket açıklamasına göre, akıllı telefon pazarının markalarından Oppo, genç kullanıcılar için ürettiği A9 2020 modeli ile öncü özellik ve deneyim seçeneği sunuyor.

A9 genel olarak geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap etse de özellikle genç ve genç kalan kullanıcılar için bir değer yaratıyor.

Oppo A9 2020, 48 MP dört kamerası ve daha uzun süreli kullanım sağlayan 5 bin mAh'lık bataryası ile kullanıcılara uzun pil ömürlü bir deneyim yaşatıyor.

Yüksek kapasiteli 5 bin mAh batarya, 19 saat kesintisiz mobil kullanımı veya 11 saatten fazla kesintisiz HD video izlemeyi destekleyebildiği için kullanıcıların daha uzun süre bir deneyim yaşamasını sağlıyor.

Ayrıca A9, "Ters Şarj Özelliği" sayesinde tıpkı bir güç kaynağı gibi diğer tüm cihazların da şarj edilmesinde kullanılabiliyor.

"Deniz Yeşili" ve "Uzay Moru" renk seçenekleri bulunan Oppo A9'un, 8GB'lık RAM özelliğiyle birlikte çalışan Snapdragon 665, hem daha hızlı bir performans göstermesini hem de yüzde 20'ye varan eş zamanlı azaltılmış güç tüketimini mümkün kılıyor.

Bu özellik, Game Boost 2.0 ile çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkarken daha sorunsuz ve daha hızlı bir oyun deneyimi için Frame Boost ve Touch Boost özelliklerini de bir araya getiriyor.

128 GB'lık dahili hafızasının yanı sıra, 256 GB'a kadar fazladan hafıza sağlayan Micro SD kart yuvası ve çift sim kart özelliği de bulunan A9, Dolby Atmos ve ikili stereo hoparlörleriyle 360 derecelik bir ses ambiyansı oluşturuyor.

48 MP'lik ana lens, 16 MP'lik ön kamera

Oppo A9 2020, gövdesinde birbirinden farklı 5 kamera modunu barındırıyor. 48 MP'lik arka ana lens, maksimum düzeyde fotoğraf çözünürlüğü sağlarken; Ultra Geniş 119 derece lensi panoramik görüntüler elde edilmesini mümkün kılıyor.

Gövdenin önünde yer alan 16 MP'lik kamera ise Yapay Zeka Güzelleştirme teknolojisini içeriyor.

Oppo A9'un f1,8 diyafram açıklığındaki kamerası, Ultra Gece Modu 2.0 sayesinde en düşük ışık koşullarında bile iyi performans sergiliyor.

Ayrıca HGR + çoklu çerçeve teknolojisi sayesinde; insanlar çevrelerinden bağımsız olarak işlendiği için, yüzler daha parlak ve detaylı görünürken arka plandaki parlamalar da büyük ölçüde azalıyor. Ultra Gece Modu 2.0'ın kullanıldığı, Ultra Geniş Açılı fotoğraflar da iyi sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

Oppo A9 2020 kullanıcıları hareket halinde olsalar bile, Video Sabitleme Teknolojisiyle her anı 4K kalitesinde kaydedebiliyor. EGS (Elektronik Görüntü Sabitleme) ile akıllı teknoloji ve dahili jiroskopu bir araya getiren A9 2020; yürürken, koşarken ve sürüş esnasında sarsıntısız bir çekim imkanı sunuyor.