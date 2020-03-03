OPPO, Avanci aracılığıyla IoT endüstrisine hücresel patentleri lisanslayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel OPPO, Avanci aracılığıyla IoT endüstrisine hücresel patentleri lisanslayacak - Son Dakika

OPPO, Avanci aracılığıyla IoT endüstrisine hücresel patentleri lisanslayacak

6 saat önce

OPPO, küresel 3G ve 4G standart temel patentlerini, Avanci aracılığıyla Nesnelerin İnterneti (IoT) ve otomotiv pazarlarına lisanslayacak.

OPPO, Avanci aracılığıyla IoT endüstrisine hücresel patentleri lisanslayacak, System.String[]

OPPO, küresel 3G ve 4G standart temel patentlerini, Avanci aracılığıyla Nesnelerin İnterneti (IoT) ve otomotiv pazarlarına lisanslayacak.

OPPO açıklamasına göre, marka, küresel 3G ve 4G standart temel patentlerini, önde gelen patent lisans platformu Avanci aracılığıyla Nesnelerin İnterneti (IoT) ve otomotiv pazarlarına lisanslayacak.

OPPO Fikri Mülkiyet Kıdemli Müdürü Adler Feng konuya ilişkin, "OPPO olarak endüstrinin sağlıklı gelişimini desteklemeye kararlıyız. OPPO'nun temel patent portföyünü adil, makul ve ayrımcı olmayan (FRAND) bir anlayışı temel alarak sektöre lisanslamak istiyoruz. Avanci üzerinden IoT ve otomotiv üreticilerine lisans vermek için 3G ve 4G iletişim standardı temel patentlerimizi sunmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Avanci'nin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Kasim Alfalahi ise, "Akıllı telefon endüstrisinin lider markası OPPO'yu, Avanci platformuna davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Avanci, OPPO gibi dünya çapındaki patent ve lisans sahiplerinin çıkarlarını dengeleyerek, sürekli inovasyonu mümkün kılan etkin bir pazar aracılığıyla Ar-Ge yatırımlarından makul bir getiri elde etmelerini sağlıyor." bilgilerini verdi.

OPPO'nun 16 binden fazla patenti bulunuyor

Açıklamada verilen bilgilere göre, Avanci, OPPO dahil 38 standart temel patent sahibini kendisine çekmiş durumda. OPPO'nun eklenmesi, şirketin kablosuz iletişim alanındaki patent gücünü yansıtıyor.


Lider küresel teknoloji markası OPPO, dünya çapındaki kullanıcılara üstün ürünler ve hizmet deneyimleri sunmak için Ar-Ge yeniliklerine büyük önem veriyor.


OPPO'nun 29 Şubat 2020 itibariyle, toplam başvuruların yüzde 88'inden fazlasını oluşturan 38 binden fazla patent başvurusu dahil olmak üzere, 43 binden fazla küresel patent başvurusu ve 16 binden fazla patenti bulunuyor.

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:46 Kaynak: AA
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