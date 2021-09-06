Oppo Band indirimli fiyatıyla Turkcell mağazalarında

Oppo Band Akıllı Bileklik Turkcell mağazalarında Giyilebilir Ürünler Kampanyası'nda indirimli fiyatıyla tüketiciyle buluşuyor.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, 1,1 inç tam renkli amoled ekrana sahip Oppo Band akıllı bileklik uykunun her saniyesinde aktif olarak kandaki oksijen (SpO2) değerini ölçebiliyor.

Oppo Band akıllı bilekliği Turkcell mağazalarında Giyilebilir Ürünler Kampanyası'nda indirimli fiyatıyla tüketiciyle buluşuyor. 14 Eylül'e kadar devam edecek kampanya kapsamında tüketiciler taksitli ödemeyi seçtiklerinde Oppo Band'e indirimli fiyatı üzerinden sahip olabiliyor.

Oppo Band sürekli aktif ve hızlı yaşam temposuna sahip olanlar için ideal bir model olarak öne çıkıyor. Uyku, nabız ve sürekli olarak kandaki oksijen değerini ölçen Oppo Band, kullanıcıların sağlığı için kayıt tutarak gerekli analizleri yapıyor. Kandaki oksijen değerinin sürekli izlenmesi üründe bulunan optik kan oksijeni sensörü sayesinde mümkün oluyor. Bu sensör, kullanıcı uykudayken ürünün her saniye kandaki oksijen değerini izlemesini sağlıyor. 8 saatlik bir uyku süresinde hiç durmadan 28 bin 800 kez kullanıcıların vücudundaki oksijen değerini tam olarak okuyabiliyor. Profesyonel uyku izleme özelliğine sahip olan Oppo Band kullanıcıların daha sağlıklı uyku biçimleri geliştirmesine yardımcı oluyor.

Nabız ölçme monitörüne sahip olan Oppo Band, optik sensörü sayesinde kullanıcıların nabzını gece ve gündüz ölçebiliyor. Nabız hızlanırsa ürün titreşim yayarak kalp atışlarında düzensizlik olduğu konusunda kullanıcıları uyarıyor. Egzersiz sırasında kalp atış hızını ölçen Oppo Band ile kullanıcılar, aşırı antrenmandan kaçınabiliyor ve fitness hedeflerine ulaşmak için yeterli olacak tempoyu öğrenebiliyor. Egzersiz yapmayı kolaylaştıran Oppo Band'de koşu, yürüme, bisiklet, yüzme, badminton, kriket ve yoga dahil olmak üzere 12 farklı egzersiz modu bulunuyor. Oppo Band kullanıcının akıllı telefonunun bir uzantısı olarak da görev yapıyor. Kullanıcılar gelen mesajları ve arama bilgilerini alabiliyor, müzik çalma fonksiyonunu kontrol edebiliyor ve cep telefonlarını bulabiliyor.