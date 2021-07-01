Oppo, daha güvenli bir mobil deneyim için "AWS"yi seçti

Oppo, ColorOS işletim sisteminin uluslararası kullanıcılarının, ePrivacy, CSA Star ve ISO tarafından onaylanan gelişmiş bulut tabanlı hizmetleri güçlendirmesi için Amazon Web Services'ı (AWS) seçtiğini duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, Oppo, AWS ile akıllı telefon kullanıcılarına fotoğrafları, videoları, kişileri, notları ve önemli verileri bulutta kolayca depolayabilecekleri güvenli veri depolama hizmetleri sunabiliyor. Bunu desteklemek için Amazon Aurora ve Amazon Simple Storage Service dahil olmak üzere bulut tabanlı hizmetlerin yayılımını hızlandırma konusunda Singapur, Fransa ve Hindistan'daki AWS küresel altyapısını kullanıyor. Şirket, AWS CloudTrail, AWS Key Management Service (AWS KMS), AWS Network Firewall, AWS Certificate Manager ve AWS Artifact dahil olmak üzere çeşitli AWS güvenlik hizmetinden yararlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo Uluslararası İnternet İşletmesi Genel Müdürü David Gu, Oppo'nun mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunmaya odaklandığnı belirterek, "AWS'nin bulut yetenekleri, dünyanın her yerindeki kullanıcılara daha sorunsuz bir mobil deneyim sağlamak için bulut tabanlı hizmetlerimizi hızla dağıtmamıza olanak tanıyor. Ayrıca ColorOS işletim sistemimizin veri gizliliğini ve korumasını daha da geliştirmemize yardımcı oluyor. Dünya çapındaki kullanıcılarımıza daha iyi bir mobil deneyim sunmak için AWS'yi tercih etmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

AWS Greater China Ticaret Sektörü Genel Müdürü Li Xiaomang ise, "Dünyanın en kapsamlı bulut platformu AWS, neredeyse tüm bulut iş yüklerini desteklemek için hizmetlerini devamlı olarak genişletiyor. Oppo, AWS ile dünyanın dört bir yanındaki ülkelerdeki yerel uyumluluk gereksinimlerini karşılarken güvenli ve etkili bir şekilde küresel iş dağıtımını hızlandırabilir. Oppo'yu küresel müşterilerine hizmet vermek için en geniş güvenlik ve uyumluluk yetenekleriyle desteklemekten mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Android 11 tabanlı en yeni ColorOS 11, Oppo???????'nun Özel Sistem, Özel Kasa ve Kişisel Bilgilerin Korunması gibi özellikleri aracılığıyla kullanıcı güvenliğinin sağlanmasına yardımcı oluyor. Özel Sistem kullanıcıların, uygulamaların ve verilerin orijinal hesaptan bağımsız olarak çalıştığı ayrı bir sistem hesabı oluşturmasına olanak tanıyor. Özel Kasa verileri başka ortamlara erişimi olan uygulamalar tarafından kullanılamaz hale getirerek bir parolanın arkasındaki şifrelenmiş bir alanda güvenceye alıyor ve kullanıcıların önemli verilerini gizli tutabilmelerine imkan sağlıyor. Kişisel Bilgi Koruması ise uygulamaların kullanıcıların kişisel bilgilere erişim izni vermesini gerektirdiği durumlarda, kullanıcıların uygulamaya boş bir veri formu göndermesine ve kişisel bilgileri ifşa etmeden uygulamaya erişmesine olanak tanıyor.