Oppo'dan Anneler Günü'ne özel kampanya - Son Dakika

Oppo A15 ve A15s akıllı telefon modelleri, Anneler Günü kampanyası kapsamında 16 Mayıs'a kadar Teknosa, Vatan ve Media Markt'ın online mağazalarında indirimli fiyatlarla tüketiciye sunulacak.

Oppo açıklamasına göre, marka, Anneler Günü'ne özel başlattığı kampanya kapsamında Oppo A15 ve A15s akıllı telefon modellerini Teknosa, Vatan ve MediaMarkt'ın online mağazalarının belirlediği indirimli fiyatlar üzerinden tüketiciyle buluşturuyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, 6,5 inç genişliğinde 1600x720 ekran çözünürlüğüne sahip olan A15 ve A15s, geniş ekranı sayesinde görüntülerin mükemmel netlikte görünmesine imkan sağlıyor.

Her iki modelde de 13MP ana kamera bulunurken 2MP makro ve 2MP derinlik kameraları kaliteli fotoğrafların çekilmesini mümkün kılıyor. A15 önde 5MP kamerayla gelirken A15s'in önde 8MP çözünürlükte kamerası bulunuyor.

Depolama kapasitesi yükseltilebiliyor

Mediatek Helio P35 işlemci kullanan A15 ve A15s modelleri Android 10 işletim sistemine sahip olup ColorOS 7,2 arayüzü ile birlikte geliyor. A15 modelinde 2GB bellek yer alırken A15s 4GB bellek kullanıyor.

Dahili depolama alanında ise A15, 32GB alana sahipken A15s modeli 64GB'lık bir alanla birlikte tüketiciye sunuluyor. Her iki modelde de MicroSD kart desteğiyle kapasiteyi 256GB'a kadar yükseltebilmek mümkün.