Oppo'dan "Hep İyiyi Ara #BirlikteUmutla" kampanyası

Dünyanın karantina zamanlarında iletişim kurmak için teknolojiye her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğundan yola çıkan Oppo, "Hep İyiyi Ara #BirlikteUmutla" diyerek farklı ülkelerden gençlerin hikayelerini içeren bir kampanyaya imza attı.

Oppo açıklamasına göre, 2020, tüm dünya için pandemi nedeniyle evlere kapanılan, sosyal yaşamdan mahrum ve fiziksel iletişimden uzaklaşılan zorlu bir yıl oldu.

Oppo, bugün Türkiye'de bir kampanya başlatarak 2020 yılına ait bakış açısını paylaştı. Gençlerin 2020'nin olumlu anılarını keşfetmelerini isteyen Oppo, daha iyimser bir yeni yıla hazırlanmaları için gençlere ilham veriyor.

İnsanlara 2020'de "Hep İyiyi Ara #BirlikteUmutla" diyen ve birbirlerini fiziksel olarak göremeseler bile bağlantıda kalmalarında teknolojinin oynadığı rolü kutlayan kampanya, dünyanın dört bir yanındaki gençlerin gerçek hayat hikayelerini içeren ve zor zamanlarda bile Oppo'nun temsil ettiği pozitif enerjiyi ve yaratıcı ruhu yansıtan bir filmle başlıyor.

"2020'nin iyi zamanlarına bağlanmak"

Birçok insan için 2020, hayat değiştiren bir yıl oldu. İnsanları iyiye odaklanmaya ve onlar için önemli olan konulara zaman ayırmaya itti. Durumu bu açıdan değerlendiren Oppo, 2020'de olumlu deneyimler yaşayan birkaç gençle röportaj yaptı. Örneğin Nikodem, tanıştığı ve 2020'de hayatının aşkı haline gelen birinin peşine düşme cesaretine sahipti. Akıllı telefonu saatlerce iletişim kurmalarına yardımcı oluyordu. Irina ise yıllardır yapmayı planladığı ama hiç ulaşamadığı bir mobil fotoğrafçılık projesini akıllı telefonuyla 800'den fazla kuru çiçek resmini kataloglayarak tamamladı. Darya ise teknoloji ürünlerinin yardımıyla dinlenebileceği, formunu koruyabileceği ve geçmişte kaçırdığı tüm uykuyu yakalayabileceği ekstra bir zaman elde etti.

En canlı anlar koleksiyonda yaşar

Yeni kampanya, Oppo Reno4 Lite'ın potansiyelini de gözler önüne seriyor. Reno4 Lite, şık tasarımındaki güçlü teknolojiyi zengin ve sezgisel işlevsellikle birleştiren ince ve günün modasına uygun bir akıllı telefon. Yapay zeka ile geliştirilen 6 kamera sayesinde tatil sezonunda fotoğraf çekmek ve paylaşmak için mükemmel bir akıllı telefon olan Reno4 Lite'ın kamera özellikleri arasında ultra net fotoğraf modu, gece çekimi, yaratıcı portre modu ve ultra sabit video seçenekleri bulunuyor.

Reno4 Lite'ın diğer özellikleri ise şunları içeriyor:

"Muhteşem portreler çekmeyi kolaylaştıran ve kullanıcıların öne çıkmasını sağlamak için kullanıcıya arka planı siyah beyaza çevirme kontrolü veren bir Yapay Zeka Renkli Portre özelliği. Çift Lensli Bokeh özelliği, gece ya da gündüz fark etmeksizin Reno4 Lite ile çekilen fotoğrafların net, keskin ve capcanlı olacağını garantiliyor. Bu özellik video çekerken de kullanılabiliyor ve birçok kişiyi çekime dahil ediyor. SoLoop uygulaması, kullanıcıların videolarını doğrudan albümden alarak düzenlemesine, videoya müzik ve metin eklemesine imkan vererek Reno4 Lite'ın bir film makinesine dönüşmesini sağlıyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, "Reno 4 serisi, pozitif bir ruha sahip. Pek çok insan 2020'yi mutlulukla anmayacak ancak zorluklara rağmen yaratıcı, sağlıklı, bilinçli ve tutkulu olmanın yeni yollarını bulmaları için daha fazla insana cesaret veriyoruz. Bu sebeple kampanya kapsamında bu hikayeleri seçtik. Birçoğu evrensel olan hikayelerimiz, karantina veya diğer kısıtlamalarla mücadele eden insanlara yeni umutlar veriyor. Hikayeler aynı zamanda Reno serimizin arkasındaki fikri de yansıtıyor. Küçük bir fikrin çok olumlu bir etkisi olabilir. Bu nedenle umutlu olalım ve hep iyiyi aramaya odaklanalım." ifadelerini kullandı.

Daha sosyal yeni bir yıl için ideal aksesuarlar

Reno4 Lite, Oppo Watch modeline mükemmel bir şekilde eşlik ediyor. Google'ın Wear OS sisteminden güç alan Oppo Watch, Reno4 Lite kullanıcıları için şık ve tarz sahibi bir mobil aksesuar olarak öne çıkıyor. İki yönlü 3D eğimli ekrana sahip Oppo Watch, parlak bir görüntü sunuyor. Google uygulamaları ve hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek yönlendirmeler ve mesajlar gibi bilgilere anında erişim sağlıyor. Oppo Watch, kalp atış hızı takibi ve uyku kalitesi gibi sağlık bilgilerinin bir özetini sunuyor. Kullanıcılara gün boyunca aktif kalmalarını hatırlatıyor, stres azaltma ve nefes konularında rehberlik ediyor. Oppo Watch ayrıca, kullanıcıların yoğun günlerde bile formda kalmalarına yardımcı olan 5 dakikalık antrenman koçluk videolarına sahip. Egzersizler arasında fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme modları bulunuyor.

Ayrıca, Enco W51 kablosuz kulaklıklar da denemeye değer. İnanılmaz derecede hafif ve kullanımı rahat olan kulaklıklar derinlemesine bir gürültü azaltma algoritması ile toplam 6 mikrofonu koordine ediyor. Böylece, müzik dinlerken, arama yaparken ve çağrı yanıtlarken arka plan gürültüsü azaltılıyor; kullanıcıya şiddetli rüzgarlarda veya gürültülü alanlarda bile konforlu bir dinleme deneyimi sunuluyor. En yeni Bluetooth düşük gecikmeli iletim standardı olan Bluetooth 5 özelliğine sahip Enco W51 kablosuz kulaklık, ses gecikmesini büyük ölçüde azaltıyor. Bu donanım, hareket halindeyken görüntülü arama ve video izleme için ses-video senkronizasyonunu önemli ölçüde iyileştiriyor. Enco W51 kulaklıklar, toza ve suya dayanıklılık sunuyor ve 15 dakikalık şarjla bile 9 saatlik müzik dinleme ve arama imkanı sağlıyor. Tam şarj ile 24 saat çalışan Enco W51'in taşıma kutusu, daha fazla kolaylık için kablosuz şarj özelliğine de sahip.

Reno4 Lite'a eşlik eden Oppo Watch ve Enco W51, tatil sezonu boyunca fotoğraf çekmek ve paylaşmak, sevdiklerinizle sohbet etmek, müzik dinlemek veya video izlemek için mükemmel bir kombinasyon olarak öne çıkıyor.