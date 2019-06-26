OPPO, "Ekran Altı Kamera" ve "MeshTalk" teknolojilerini tanıttı

OPPO, akıllı telefon inovasyonuna yönelik geliştirdiği "Ekran Altı Kamera" ve "MeshTalk" adlı teknolojilerini MWC Shanghai 2019 etkinliğinde duyurdu.

OPPO, akıllı telefon inovasyonuna yönelik geliştirdiği "Ekran Altı Kamera" ve "MeshTalk" adlı teknolojilerini MWC Shanghai 2019 etkinliğinde duyurdu.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, bugün başlayan ve 28 Haziran'a kadar devam edecek olan MWC Shanghai 2019 etkinliğinde, "gerçek tam ekran" kullanıcı deneyimi sunan "Ekran Altı Kamera (USC)" teknolojisini tanıttı. OPPO ayrıca, hücresel ağlar, Wi-Fi veya Bluetooth olmadan 3 km mesafedeki metinlerin, sesli mesajların ve gerçek zamanlı sesli aramaların iletilmesini sağlayan tescilli bir merkezi iletişim teknolojisi olan "MeshTalk"u da açıkladı.

"Ekran Altı Kamera" teknolojisinde, daha fazla ışık alan özelleştirilmiş bir kamera modülü yer alıyor. Ekranda ışık geçirgenliğini artıran son derece şeffaf bir malzeme ile birlikte bölge kontrolü kullanılıyor. Bunun yanı sıra OPPO'nun özelleştirilmiş algoritması, pus giderme algoritması ve beyaz dengesi algoritması sayesinde "Ekran Altı Kamera" tam bir fotoğrafçılık deneyimi sağlayabildiği gibi akıllı güzellik modu ve fotoğraf filtreleri gibi özellikleri destekleyebiliyor.

"Ekran Altı Kamera" tam ekran deneyimi sunacak

"Ekran Altı Kamera" teknolojisi, OPPO'nun yeni nesil akıllı telefon alanındaki en son yeniliği olarak dikkati çekiyor. "Ekran Altı Kamera", ön kamerayı ve ekranı birleştirerek kullanıcılara eksiksiz bir görünüm, sürükleyici bir ekran ve entegre bir gövde sunuyor. Ayrıca kullanıcıların tüm ekranı görmesini, fotoğraf çekmesini, yüz kilidini kullanmasını ve görüntülü aramalar yapmasını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPPO Ürün Müdürü Qiao Jiadong, şirket olarak kullanıcılar için daha kapsamlı bir deneyim yaratan ürün ve teknolojiler geliştirmeye kendilerini adadıklarını belirterek, akıllı telefonlardan daha fazla işlevsellik beklendiğini kaydetti.

Kullanıcıların sürükleyici bir deneyim için geniş ekran görüntüsü talep ettiğini aktaran Jiadong, şunları kaydetti:

"Bugün sizlerle paylaştığımız Ekran Altı Kamera ve MeshTalk teknolojileri, OPPO'nun endüstrinin teknolojik evrimine ivme katacak gelecek vizyonunun birer parçası. Teknolojik yeniliklerimizi hayal gücünü genişletmenin bir yolu olarak görüyoruz. Bu süreci su damlası ekrandan pivot yapıya ve bugün açıkladığımız Ekran Altı Kamera teknolojisine kadar yaşadık. OPPO olarak, 'ince ve hafif' ile 'tam ekran' arasındaki en iyi dengeyi araştırıyoruz."

MeshTalk teknolojisi, 3 kilometre içinde hücresel ağlar olmadan iletişim sağlıyor

OPPO, MWC Shanghai 2019'da bir başka yeniliğini olan "MeshTalk"u da tanıttı. Merkezi olmayan bir iletişim teknolojisi olarak nitelendirilen "MeshTalk", cep telefonu şebekesi, Wi-Fi veya Bluetooth olmadan 3 kilometre mesafedeki OPPO cihazları arasında kısa mesajların, sesli mesajların ve gerçek zamanlı sesli aramaların iletimini sağlıyor.

"MeshTalk" ayrıca, birden fazla cihazın geçici yerel alan ağları (LAN) oluşturmasına, grup sohbet yeteneklerini etkinleştirmesine ve sinyal aktarımı ile iletişim aralığının genişletilmesine olanak sağlıyor. "MeshTalk", OPPO cihazlarının birbirlerinin sinyal aralığında olduğu yerlerde LAN iletişimini destekliyor.

OPPO, "MeshTalk" teknolojisinde daha hızlı iletişim ve düşük güç tüketimi avantajlarını gerçekleştirmek için yonga setini özelleştirdi. "MeshTalk", güvenli, yenilikçi uçtan uca bir iletişim çözümü sunuyor. "MeshTalk"un olağanüstü durumlarda, acil durum iletişiminde ve bazı doğal ortamlarda daha kapsamlı uygulamalar gerçekleştirmesi bekleniyor.

OPPO, 5G ve IoT akıllı ev uygulama senaryolarını araştırıyor

OPPO, MWC Shanghai 2019'da iki yenilikçi teknolojisini tanıtmanın yanı sıra 5G ve IoT (internet of things) teknolojilerindeki son başarılarını da sergiledi. OPPO Reno 5G, 5G ağ üzerinden büyük ölçekli mobil oyunların buluta yüklenerek oynanmasını sağlıyor. OPPO'nun etkinlikte tanıttığı Smart Home Zone'da ise çeşitli markalardan 260'dan fazla cihazın 20'den fazla kategorideki ürünle uyumlu olduğu IoT açık platformu kullandı.

OPPO, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda Ar-Ge çalışmaları yaparak yenilikçi teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. OPPO'nun MWC 2019 Shanghai'da sergilediği teknolojiler, akıllı telefon inovasyonundaki başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor. Gelişmekte olan 5G dönemine sahip çıkan OPPO, kullanıcılara yenilikçi 5G deneyimi sunmaya ve yakın gelecekte 5G + akıllı bağlantı teknolojisini geliştirmeye devam edecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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