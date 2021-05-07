Oppo Enco Air kablosuz kulaklık tüketiciyle buluştu - Son Dakika

Oppo Enco Air kablosuz kulaklık tüketiciyle buluştu

07.05.2021 11:55
Oppo Enco Air kablosuz kulaklık tüketiciyle buluştu, System.String[]

Oppo, Enco serisinin yeni modeli Oppo Enco Air kablosuz kulaklıklarını tanıttı.

Oppo, Enco serisinin yeni modeli Oppo Enco Air kablosuz kulaklıklarını tanıttı.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, Enco Air, kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini başarıyla geçerek Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland'dan kablosuz kulaklıklar için "Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası" alan ilk kablosuz kulaklık oldu.

Enco Air, tasarımı, yüksek kalitedeki sesi, kullanışlı dokunmatik kontrolleri ve kullanıcı odaklı özellikleriyle dikkati çekiyor.

Oppo Enco Air'in mat bir dokuya sahip şarj kutusu, lüks bir dokunma hissi verirken üst kapağı yarı saydam tasarıma sahip. Rahat bir kullanım sağlamak için Oppo Enco Air'de, kulağa sıkı ve konforlu bir şekilde oturması amacıyla test edilmiş ve optimize edilmiş yarı kulak içi bir tasarım bulunuyor. 3,75 gramlık ultra hafifliğiyle kullanıcılar, bir ses ekipmanı taktıklarını bile unutabilir. Suya dayanıklı kulaklıklar ayrıca su sıçramalarından etkilenmeyecek şekilde IPX4 sertifikasına sahip ve ideal bir günlük kullanım sunuyor.

Özel bas güçlendirici kanallar ve 12 mm kompozit titanyum sürücülerle üretilen Enco Air, kalın ve güçlü baslar ile bozulmamış orta aralıklardan tiz tonlara kadar dengeli bir kombinasyon sunmak üzere tasarlandı.

Oppo Enco Air'ın uzun ömürlü, hızlı şarj olan güç kaynağı, pil ömrü konusunda endişelenen kullanıcılar için avantajlı bir seçenek haline geliyor. Şarj kutusu ile kullanıcılar, yalnızca 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme süresi elde edebiliyor. Böylece kulaklıklar gün boyu kullanım imkanı sunuyor.

Kullanıcı deneyimine odaklanmaya devam eden Oppo Enco Air, her kullanıcıya hitap eden kristal netliğinde bir arama deneyimi sunmak üzere geliştirilen akıllı bir işlev olan yoğun yapay zeka destekli çağrı gürültü engelleme teknolojisiyle donatıldı.

Senkronize olmayan sesler konusunda endişe duyan kullanıcılar için Enco Air, gecikmeyi en aza indirirken ses iletimi kararlılığını artıran ve parazitlerle mücadele eden en yeni Bluetooth 5.2 yongasına sahip. Oppo'nun gecikmeyi azaltan Oyun Modu ile birlikte Oppo Enco Air, sorunsuz ve senkronize bir görsel-işitsel deneyim sunmak için yazılım ve donanım çözümlerini birleştirdi.

Cihaz eşleştirme konusundaki zorlukları gidermek için Oppo, kullanıcı şarj kutusu kapağını açtığında anında bağlantı kuran hızlı bir eşleştirme özelliği geliştirdi. Enco Air aynı zamanda özelleştirilebilir dokunmatik kontroller ve sesli asistan gibi kullanışlı ek özelliklerle birlikte geliyor.

Alman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Oppo Enco Air kablosuz kulaklık tüketiciyle buluştu - Son Dakika Ekonomi


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