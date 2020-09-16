OPPO Enco W51 Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika

OPPO Enco W51 Türkiye'de satışa sunuldu

OPPO'nun aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ilk kablosuz kulaklık modeli Enco W51, Türkiye pazarında tüketiciyle buluştu.

OPPO Enco W51 Türkiye'de satışa sunuldu, System.String[]

OPPO'nun aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ilk kablosuz kulaklık modeli Enco W51, Türkiye pazarında tüketiciyle buluştu.

OPPO açıklamasına göre, Enco W51, profesyonel ses kalitesi, düşük gecikme oranı ve kablosuz şarj edebilme özellikleriyle öne çıkıyor.

Enco W51'in gürültü azaltma frekans genişliği, üst düzey ikili aktif gürültü engelleme destekli ve çift çekirdekli dijital gürültü engelleme çipi ile 2,5 kHz düzeyine çıkıyor. Sadece geniş bir yelpazede gürültüyle baş etmekle kalmayan Enco W51, aynı zamanda maksimum 35 desibel gürültü azaltma derinliğine ulaşıyor.

Buna ek olarak Enco W51 kablosuz kulaklıklar, üç mikrofonlu bir ses azaltma çözümüyle sunuluyor. Rüzgar gürültüsünü azaltmak için dikkatle tasarlanmış hava kanalları ile birlikte, rüzgarın hızı saatte 25 kilometreye çıksa bile kulaklıkta net bir ses duyulabiliyor.

Qi kablosuz şarj protokolünü destekleyen Enco W51 ile şarj kutusu kablosuz olarak şarj edilebiliyor. 15 dakikalık şarj kulaklığa 3 saat boyunca yetiyor ve toplam pil ömrü ile 24 saate kadar çalışabiliyor. Pil kapasitesi ile haftada sadece bir kere şarj ederek günde 4 saat müzik dinlenebiliyor. Ters şarj özelliğine sahip akıllı telefonlar ile de şarj olabilen Enco W51, IP54 standardıyla toza ve suya karşı direnç gösteriyor.

Enco W51 kulaklıklar bluetoothun düşük gecikmeli iletimini destekliyor. Geleneksel bluetooth bağlantı aktarımına kıyasla gecikme azaltılıyor ve parazit sorunları çözülüyor. Ergonomik tasarıma sahip kulaklıklar geniş bir yelpazede farklı interaktif seçeneklerle sunuluyor. Örneğin, sol kulaklığa çift tıklandığında gürültü azaltma sistemine geçiş yapıyor. Sağ kulaklığa çift tıklandığında ise bir sonraki parçaya geçiyor veya telefonu kapatıyor. Sağ ya da soldaki kulaklığa üç kere tıklanırsa sesli asistan devreye giriyor.

Tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 899 TL olan OPPO Enco W51 model kulaklıklar, Doğal Beyaz ve Işıltılı Mavi renk seçenekleri ile sunuluyor.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 13:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OPPO Enco W51 Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika Ekonomi

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