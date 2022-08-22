Oppo: Enco X2 Bluetooth Kulaklık Piyasada Yerini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Oppo: Enco X2 Bluetooth Kulaklık Piyasada Yerini Aldı

22.08.2022 21:50
Oppo: Enco X2 Bluetooth Kulaklık Piyasada Yerini Aldı

Oppo Enco X2, birçok alanda yeni özellikler getiriyor ve piyasadaki en yeni kablosuz kulaklık olarak ortaya çıkıyor.

Oppo, son birkaç yıldır ürünleriyle insanları şaşırtmayı alışkanlık haline getirdi ve özellikle Enco X serisi gibi ses ürünleri ile kendini ispatladı. Oppo Enco X2 olarak adlandırılan yeni sürüm, performansı ve diğer özellikleriyle Enco X'in üzerinde bir yükseltme olmayı vaat ediyor.

Şuan için Türkiye piyasasına giriş yapan kulaklık 2700 TL gibi bir fiyat etiketine sahip olduğu bildiriliyor.

İki renk seçeneği olarak piyasada yerini alan kulaklık, şuan için Türkiye piyasasına beyaz renk ile giriş yaptı.

Oppo: Enco X2 Bluetooth Kulaklık Piyasada Yerini Aldı

Oppo: Enco X2 Bluetooth Kulaklık Piyasada Yerini Aldı

Oppo, Enco X2 Tasarım:

Oppo, Enco X2'nin tasarım kısmını Enco X adlı bir önceki seri cihazı ile benzer şekilde tuttu. Tomurcukları taşıyan uzun saplı temel AirPods benzeri tasarıma sahiptir.

Kulaklığın şarj kutusu bir önceki ile aynı tasarım olan oval şekle sahip olacak. Tasarımı sayesinde, tomurcukların takılmasını kolaydır ve uzun saatler boyunca takabilmeniz için bol miktarda rahatlık sunar. Enco X2, her tomurcuk için yaklaşık 4,7 gram ağırlığında ve şarj kutusu 47 gram olarak geliyor.

Oppo: Enco X2 Bluetooth Kulaklık Piyasada Yerini Aldı

Oppo, Enco X2 Özellikler:

Oppo, Enco X2 çevre ortama göre üç mod halinde gürültü azaltma özelliği mevcuttur.

Ayrıca, bu kulakiçi kulaklıkları toza ve suya dayanıklı kılan IP54 derecesine sahiptir.

Oppo Enco X2, düşük gecikmeli iletim ve 10 metreye kadar menzil sunan Bluetooth 5.2 sürümünü destekler. 11 mm dinamik sürücülere ve 6 mm düzlemsel diyafram sürücülerine sahiptir. Enco X2, LHDC, AAC ve SBC gibi ses kodeklerini destekler.

Tüm bu özellikleri birleştirdiğinizde, genel paket size etkileyici çok yönlü sonuçlar verir. Kulaklık, bas ve vokal girişlerinin eşit ölçülerde bir ses deneyimi sunar.

Gürültü engelleme, ortam gürültüsünü izole etmek için elinden gelenin en iyisini yapar.

Tomurcukların gövde tasarımı, oynatma ve ses seviyesi için bu sezgisel kontrollerle birlikte gelir.

Oppo Enco X2 bir bütün olarak size kulaklıklar için 57 mAh pil sağlar ve şarj kutusuyla birlikte 566 mAh daha ekleyebilirsiniz.

YORUMLAR
500
AB ile ticarete 'Parite' darbesi AB ile ticarete 'Parite' darbesi Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin operasyon derinliğini Suriye'den Irak'a kadar uzattık. En emniyette hissettikleri bölgelerde terör örgütüne en... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin operasyon derinliğini Suriye'den Irak'a kadar uzattık. En emniyette hissettikleri bölgelerde terör örgütüne en...
Kaynak: Tekmoloji

Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Oppo: Enco X2 Bluetooth Kulaklık Piyasada Yerini Aldı - Son Dakika

Bu haber Tekmoloji tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Tekmoloji tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Tekmoloji kurumudur.

Son Dakika
21:29 Alanyaspor'dan son dakika golü! Sivasspor sonunu getiremedi
21:20 Konyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti
20:46 Jorge Jesus'tan şaşırtan tercih! Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
20:12 Parti görüntüleriyle tartışma yaratmıştı! Finlandiya Başbakanı Marin'in uyuşturucu testi negatif çıktı
20:09 Galatasaray'dan Pisa'ya kiralanan Morutan, performansıyla gündem oldu!
19:57 Hafriyat kamyonunun altına giren araç ezildi! Feci kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
19:54 Rus istihbaratı paylaştı! İşte Darya Dugina suikastının arkasındaki isim olan Natalya Vovk'un yeni görüntüleri
19:38 CHP'nin İzmir'de 9 Eylül afişleri, İYİ Parti'den sonra AK Parti'den de tepki çekti: Tarihi bir gaflet
19:38 Fenerbahçe'de Maxi Gomez'in transferi için tek bir engel var
19:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi verdi: Bu yıl ders kitaplarının yanında yardımcı kaynaklar da ücretsiz dağıtılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 22:05:14. #1.12#
SON DAKİKA: Oppo: Enco X2 Bluetooth Kulaklık Piyasada Yerini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement